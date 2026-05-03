Donald Trump a anunțat că va analiza planul de pace trimis de Iran

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă seară că va analiza în curând un nou plan de pace în 14 puncte, trimis de Iran, dar că „nu își imaginează că acesta ar fi acceptabil”.

„Voi analiza în curând planul pe care Iranul tocmai ni l-a trimis, dar nu îmi imaginez că va fi acceptabil, având în vedere că nu au plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani”, a scris președintele pe platforma Truth Social.

Declarația sa a venit la scurt timp după ce, la bordul Air Force One, înainte de a decola din Florida. „Mi-au spus despre conceptul acordului. Acum îmi vor da formularea exactă”, le-a declarat reporterilor, citat de CNN.

Ce propune Teheranul în planul de 14 puncte

Potrivit agenției de presă Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, Teheranul a trimis sâmbătă un răspuns detaliat în 14 puncte la o propunere anterioară a Statelor Unite.

Documentul a fost transmis printr-un intermediar pakistanez și propune „încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Conform aceleiași surse, citată de CNN, SUA ar fi propus inițial un armistițiu de două luni, dar Iranul consideră că „problemele ar trebui rezolvate în termen de 30 de zile” și că negocierile ar trebui să se concentreze pe „încheierea războiului”, nu pe prelungirea armistițiului.

Pe lângă încetarea conflictelor, propunerea Iranului include și eliberarea activelor iraniene înghețate, ridicarea sancțiunilor și introducerea unui „nou mecanism pentru Strâmtoarea Ormuz”.

Iranul susține că planul în 14 puncte ar trebui să ducă la „sfârșitul permanent” al războiului

Viceministrul iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că propunerea Iranului este menită să conducă la „sfârșitul permanent” al războiului, potrivit radiodifuzorului de stat IRIB.

„Acum mingea este în terenul Statelor Unite, care trebuie să aleagă între calea diplomației sau continuarea unei abordări confruntaționale”, a spus Gharibabadi.

Sâmbătă, 2 mai, Iranul l-a avertizat pe Donald Trump că este gata pentru reluarea războiului și i-a transmis că „mingea este în terenul SUA”.