Sergiu era dispărut din 23 ianuarie

Un antreprenor din domeniul construcțiilor, în vârstă de 46 de ani, de naționalitate română și rezident în San Severino, Italia, a fost găsit fără viață sâmbătă dimineață la cascadele Tre Santi din Sarnano.

Conform publicației La Nuova Riviera, trupul neînsuflețit a fost descoperit de trei excursioniști care traversau zona și care au dat imediat alarma. Potrivit primelor informații, bărbatul era mort de câteva zile.

Sergiu Cătălin Cosoiu a fost dat dispărut de familie în 23 ianuarie, moment în care autoritățile au declanșat operațiunile de căutare.

Descoperirea a avut loc în jurul orei 10.00, într-o zonă acoperită de vegetație, accesibilă doar pe jos.

Intervenție dificilă pentru echipele de salvare

Salvatorii au fost nevoiți să parcurgă pe munte un traseu de aproximativ 30-40 de minute pentru a ajunge la locul unde se afla trupul fără viață al românului, în timp ce ambulanțele și celelalte mijloace de intervenție au rămas mai jos, la baza muntelui.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul detașamentului Tolentino, sprijiniți de echipa SAF (Speleo Alpino Fluviale) din Macerata, Salvamontul, personal medical de la 118 și carabinierii din cadrul Companiei Tolentino.

Românul era tatăl a doi copii

După ce au ajuns în zona cascadelor, medicul de la 118 a constatat decesul bărbatului. Trupul a fost așezat pe targă și transportat la baza muntelui, unde a fost preluat de echipajele de urgență, la finalul operațiunilor de recuperare desfășurate în condiții de siguranță.

Potrivit cronachemaceratesi.it, Sergiu Cătălin Cosoiu era proprietarul unei firme de construcții. Bărbatul era separat și lasă în urmă doi copii.

Conform reconstituirilor, bărbatul în vârstă de 46 de ani se plimba prin pădure. Teoriile includ fie o cădere accidentală, fiind găsit la poalele unei stânci de 40-50 de metri, fie o boală subită în urma urcușului.

Cauza decesului urmează însă să fie stabilită în urma investigațiilor autorităților competente.

Joi dimineață, un alt român și-a pierdut viața în Italia. Bărbatul de 57 de ani, stabilit în Peninsulă, a murit într-un accident de muncă produs la o fabrică din localitatea Cambiago, în ziua în care familia îl aștepta acasă pentru aniversarea fiicei sale de 12 ani. Florin a fost strivit de o placă metalică, iar eforturile medicilor de a-i salva viața au fost zadarnice.

