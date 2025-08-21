Românul și copiii săi, momente dramatice în Grecia

O familie de turiști români a trecut prin momente de groază pe o plajă din Grecia. Potrivit News.ro, incidentul a avut loc duminica trecută pe plaja Epanomi din Salonic.

Un tată și cei doi copii ai săi au fost luați de curenții puternici și au fost la un pas de înec. Șansa lor a fost un bărbat care făcea sport în apropiere și i-a văzut. Acesta a început o operațiune de salvare contra – cronometru.

Din fericire, surferul care practica SUP (stand up paddle) în zonă a intervenit prompt. Acesta a reușit inițial să îi ajute pe copii să se întoarcă la țărm, iar mai apoi a venit și după tatăl lor. Bărbatul l-a salvat pe român în ultima clipă.

Momentul salvării s-a viralizat rapid

Surferul a postat momentul salvării pe canalul său de YouTube. Bărbatul a distribuit clipul în online și imaginile s-au viralizat rapid.

În doar trei zile, acesta a strâns peste 50.000 de vizualizări pe YouTube și zeci de comentarii. Imaginile arată copiii luptându-se cu valurile, în timp ce tatăl lor fusese deja luat de curenți la câțiva metri distanță.

„Ceea ce părea a fi o zi normală de SUP s-a transformat într-o adevărată operațiune de salvare (…) Vântul și curenții au luat trei persoane, un adult și doi copii și i-au dus în larg, acolo unde au rămas captivi și nu mai puteau să înoate înapoi spre mal”, a scris grecul în descrierea clipului din online.

Mărturii ale salvatorului

Vangelis Papaioannou, eroul care i-a salvat pe cei trei turiști români, a povestit pentru televiziunea națională ERT cum s-au desfășurat evenimentele.

„Condiţiile erau dificile, deoarece era furtună în Epanomi. După ce am filmat ce voiam în mare, în timp ce mă întorceam, am auzit ţipetele copiilor care îşi pierduseră tatăl, m-am ridicat pe placă şi l-am văzut la 50-60 de metri distanţă”, a spus salvatorul, potrivit News.ro.

Surferul i-a găsit pe cei trei în larg, iar bărbatul deja nu mai putea să înoate în momentul în care s-a întors la el.

„El plutea, nu mai făcea niciun gest să înoate, m-am dus acolo, era în stare gravă, înghiţea apă şi l-am ajutat să se agaţe de placă. I-am arătat cum să se agaţe de placă, el întreba de copiii lui, apoi am ieşit”, a mai explicat sportivul.

Surferul a subliniat importanța și dificultatea unei astfel de operațiuni de salvare: „Este o mare responsabilitate să întreprinzi singur o astfel de operaţiune de salvare şi nu este uşor, deoarece există multe dificultăţi”.

Cum se acordă ajutorul în caz de înec

Sezonul estival aduce, din păcate, și vești mai puțin bune. Nu de puține ori oamenii ajung să fie salvați de la înec în ultima clipă, tocmai pentru că nu respectă indicațiile salvamarilor și condițiile meteo.

În cazul în care vedeți persoane aflate în prag de înec, specialiștii au câteva recomandări, însă cea mai importantă dintre ele este să vă asigurați că nu vă puneți propria viață în pericol:

Înainte de toate, asigură-te că nu pui în pericol propria siguranță înainte de a interveni.

Scoate victima din apă cât mai repede, dacă este posibil, și așază-o cu fața în sus.

Eliberează căile respiratorii, îndepărtând apa sau alte obstacole.

Evaluează dacă victima respiră și dacă are puls.

Dacă victima nu respiră, începe imediat resuscitarea cardio-respiratorie (RCP) cu compresii toracice și respirații de salvare.

Dacă victima este conștientă și respiră, o poziționează în poziția laterală de siguranță pentru a evita aspirația în caz de vărsături.

Transportă victima la spital pentru supraveghere, deoarece pot apărea complicații chiar dacă pare că s-a recuperat.

În cazul în care victima este agitată și se agață de salvator, o metodă recomandată este scufundarea scurtă în apă pentru relaxarea acesteia.

Recomandări pentru a evita situațiile critice și pericolul în mare

Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat recent care sunt cele mai importante măsuri de precauție și a spus de ce trebuie să respectăm cu strictețe toate recomandările și indicațiile salvamarilor de pe plajă:

Nu înotați în zone nesupravegheate, neamenajate sau fără prezența unor persoane care să poată interveni.

Respectați întotdeauna avertismentele și indicațiile salvamarilor.

Nu intrați în apă imediat după ce ați consumat alcool, după o masă copioasă sau după efort fizic intens.

Evitați intrarea bruscă în apă, mai ales dacă temperatura apei este semnificativ mai scăzută decât cea a corpului; mai bine udați-vă fața, gâtul și spatele pentru a permite corpului să se adapteze termic.

Nu plonjați în apă pentru a evita traumatismele craniene sau leziuni ale coloanei cervicale.

Nu lăsați nesupravegheați copiii, persoanele în vârstă și pe cei cu afecțiuni medicale.

Nu vă supraestimați abilitățile de înot; curenții, valurile și adâncimea pot fi periculoase chiar și pentru înotătorii buni.

Fiți conștienți că majoritatea înecurilor apar chiar la persoane care știu să înoate.

Educați-vă și pe cei din jur despre tehnicile de salvare și resuscitare în caz de înec.

Evitați scăldatul în locuri neautorizate, pe întuneric sau sub influența alcoolului.

Asigurați supravegherea și securizarea locurilor periculoase, precum fântâni, lacuri, canale etc.

Aceste măsuri sunt menite să prevină situațiile de înec și să crească șansele de supraviețuire în caz de risc iminent de înec.

