Bărbatul și femeia erau căsătoriți de peste 30 de ani

Un bărbat român de 50 de ani a fost judecat joi la Graz, Austria, după ce și-a rănit soția aruncând cu un cuțit de bucătărie către aceasta.

Incidentul, care a avut loc în restaurantul unde cei doi lucrează împreună, a fost surprins de o cameră de supraveghere, relatează portalul austriac de știri Krone.at. Potrivit avocatului Bernhard Lehofer, cuplul trăiește o căsnicie armonioasă de peste 30 de ani.

„Au o relație minunată, ceea ce s-a întâmplat a fost un mare ghinion – dacă s-ar încerca de o sută de ori, nu s-ar mai întâmpla”, a declarat acesta.

Românul a fost filmat când a aruncat în soția lui un os de pui și un cuțit

Cei doi soți se numărau printre românii plecați să lucreze în Austria. În ziua incidentului, bărbatul a ajuns beat la locul de muncă, ceea ce a declanșat o ceartă cu soția sa. Conflictul a escaladat rapid și românul a început să arunce obiecte spre partenera sa de viață.

Acesta a aruncat mai întâi un os de pui, apoi un cuțit de bucătărie peste masa de lucru în direcția partenerei sale. Cuțitul a lovit-o în piept, rănind-o.

Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere din bucătărie. Judecătorul Gerhard Leitgeb a prezentat în instanță imaginile video care dovedesc momentul atacului.

Primele declarații ale bărbatului, după ce și-a lovit soția în piept cu un cuțit

Din fericire, rănile nu au fost grave. Femeia s-a întors la muncă doar două zile mai târziu, potrivit sursei citate.

„Nu am intenționat să o rănesc. Nu m-am gândit prea mult când am aruncat cuțitul. Când am văzut ce s-a întâmplat, am fost șocat și am cerut imediat ajutor”, a explicat bărbatul.

Ce spune femeia despre altercația cu soțul român

Soția sa consideră că incidentul a fost un accident. Femeia a mărturisit că își iubește soțul și susține că bărbatul nu și-a dorit să o rănească.

„Poate că a crezut că are un os în mână în loc de cuțit. Sunt sigură că nu a vrut să mă rănească. Vreau ca soțul meu să se întoarcă acasă. Îl iubesc”, a spus aceasta, potrivit sursei citate.

Instanța l-a condamnat pe bărbat la trei luni de închisoare pentru vătămare corporală din neglijență gravă. Totuși, având în vedere că perioada arestului preventiv a fost luată în calcul, el va fi eliberat chiar în aceeași zi. Sentința nu este încă definitivă, mai relatează presa austriacă.

Un alt angajat român din Austria a ajuns în atenția polițiștilor, în urmă cu doar o lună. Este vorba despre un curier care ducea acasă pachetele clienților și astfel a reușit să se îmbogățească și să strângă aproximativ 4.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE