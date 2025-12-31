Taxe mari, venit mare: ce a atras atenția românilor

Un român care lucrează ca asistent medical în Germania a provocat un val de reacții pe TikTok după ce a publicat un clip în care își arată fluturașul de salariu.

Documentul indică un venit brut de 8.577 de euro, iar după reținerile pentru taxe și contribuții sociale, suma netă care ajunge în cont este de 5.692 de euro. Diferența de aproape 3.000 de euro reținută de statul german a stârnit imediat reacții aprinse.

Deși suma netă este considerată foarte ridicată raportat la salariile din România, mulți utilizatori au subliniat că venitul afișat nu reflectă un program standard de lucru.

Ce salariu câștigă un asistent medical român în Germania? Foto: Captura TikTok

Comentatorii au remarcat orele suplimentare, turele de noapte, munca în weekend și diversele sporuri care pot crește semnificativ venitul brut, dar și nivelul de taxare din Germania.

Videoclipul a strâns peste 700.000 de vizualizări pe TikTok și aproape 800 de comentarii.

Aproape un milion de români erau stabiliți în Germania la sfârșitul anului 2024.

Comentarii: muncă multă, bani mulți, viață scumpă

Secțiunea de comentarii s-a transformat rapid într-o dezbatere amplă despre munca în străinătate, echilibrul dintre bani și viață personală, nu au lipsit nici comparațiile inevitabile cu România și alte țări europene.

„Ce postezi tu sunt multe ore petrecute la locul de muncă. Nu mai vorbim de ore de noapte, weekend. Ai tras tare pt banii ăștia, e o vorba decât 5 mii la soare, mai bine 3 la umbră”, a scris cineva.

„În Elveția e mai mult. Eu, ca ajutor, iau cât ia el cu al 13 salar…”, comentează o altă persoană.

„Nu știu Germana, dar pare că sunt două salarii de fapt acolo, probabil al 13-lea salariu ca bonus de Crăciun. Poate confirma cineva?”, a întrebat un alt român.

A primit și răspuns rapid: „Este al 13 lea salar adică suma aia de 3…. se repeta. Plus ce mai are sporuri”.

„Salariul (Gehalt) este de 3.560 euro. Restul de 3000+ sunt Sonderzahlungen (plăti excepționale) care pot fi orice, nu știm pentru ce exact sunt. Deci nu sunt «salariul»”, scrie altcineva.

Alții au ironizat situația:

„Păi și în România tot 5.600 este… de lei”.

„Degeaba, Germania și Anglia, doar bani. Mă uitam azi la un live din Spania, lumea la plajă, și eu în Anglia eram cu umbrela, mă chinuiam să fac un grătar. Glumesc, dar aș prefera 1.500-2.000 în Spania sau Italia”.

„În România cu tot cu șpagă îl depășește”.

„La noi asta e șpaga într-o săptămână, în spitale”.

„Merită oare stresul și banii orice sacrificiu?”

Dincolo de ironii, au apărut și comentarii cu un puternic impact emoțional, dar și exemple de trai decent în România, fără venituri spectaculoase:

„Zece ani în UK a lucrat fiul meu ca as.medical. În 2019 s-a întors, s-a însurat, a făcut o fetiță. Era realizat. Și fericit. În 2021, turbo-cancer. A «plecat» în 2022. Avea casa visurilor și e într-o criptă rece. Merită oare stresul și banii orice sacrificiu?”, a scris o româncă.

„Se poate trăi mai mult decât decent și în România, în anumite condiții/cazuri. Eu și soția mea locuim la țară (proprietari) și avem un venit de 2.000 euro cumulat (locuri de muncă fără studii superioare)”, spune altcineva.

„Ca infirmiera în Germania ajungi și la 2.600€ net, dar cu chirie, asigurări etc… nu mai rămâi cu nimic, vorbesc din proprie experiență”, a comentat o altă româncă.

Germania crește salariul minim pe economie

Discuțiile apar într-un context economic important. Germania urmează să majoreze salariul minim în două etape:

13,9 euro brut/oră de la 1 ianuarie 2026

14,6 euro brut/oră de la începutul anului 2027

În prezent, salariul minim este de 12,82 euro pe oră.

Autoritățile estimează că peste șase milioane de angajați vor beneficia de această creștere, în special cei cu venituri mici. Decizia a fost luată la recomandarea Comisiei pentru Salariul Minim, în ciuda opoziției patronatelor.

Medicii și personalul medical pleacă din România

Tot mai mulți medici și persoane care lucrează în domeniul sănătății aleg calea străinătății, în timp ce România se confruntă cu un deficit.

Un sondaj recent arăta că 4 din 10 persoane care lucrează în sistemul medical din România iau în calcul să profeseze în străinătate, iar 33,6% preferă sectorul privat.

Concret, anul trecut, în spitalele de stat erau peste 8.600 de posturi disponibile numai pentru doctori și 1.600 de posturi pentru medici rezidenți, potrivit Radio România Internațional.

Iar pentru asistenți medicali, numărul este și mai mare, în 2024 erau disponibile 14.500 de posturi, în sistemul de stat.

Asta în timp ce alte țări din Europa atrag medicii români cu prime de instalare de 65.000 de euro.