Taxe mari, venit mare: ce a atras atenția românilor

Un român care lucrează ca asistent medical în Germania a provocat un val de reacții pe TikTok după ce a publicat un clip în care își arată fluturașul de salariu.

Documentul indică un venit brut de 8.577 de euro, iar după reținerile pentru taxe și contribuții sociale, suma netă care ajunge în cont este de 5.692 de euro. Diferența de aproape 3.000 de euro reținută de statul german a stârnit imediat reacții aprinse.

Deși suma netă este considerată foarte ridicată raportat la salariile din România, mulți utilizatori au subliniat că venitul afișat nu reflectă un program standard de lucru.

fluturașul de salariu al unui asistent medical din Germania
Ce salariu câștigă un asistent medical român în Germania? Foto: Captura TikTok

Comentatorii au remarcat orele suplimentare, turele de noapte, munca în weekend și diversele sporuri care pot crește semnificativ venitul brut, dar și nivelul de taxare din Germania.

Videoclipul a strâns peste 700.000 de vizualizări pe TikTok și aproape 800 de comentarii.

 
 @tudoseiordan #fyp #viral_video #asistentmedicalgeneralist💉👩‍⚕️ #romania #germany ♬ original sound - Florin Chinta

Aproape un milion de români erau stabiliți în Germania la sfârșitul anului 2024.

Comentarii: muncă multă, bani mulți, viață scumpă

Secțiunea de comentarii s-a transformat rapid într-o dezbatere amplă despre munca în străinătate, echilibrul dintre bani și viață personală, nu au lipsit nici comparațiile inevitabile cu România și alte țări europene. 

„Ce postezi tu sunt multe ore petrecute la locul de muncă. Nu mai vorbim de ore de noapte, weekend. Ai tras tare pt banii ăștia, e o vorba decât 5 mii la soare, mai bine 3 la umbră”, a scris cineva.

„În Elveția e mai mult. Eu, ca ajutor, iau cât ia el cu al 13 salar…”, comentează o altă persoană.

„Nu știu Germana, dar pare că sunt două salarii de fapt acolo, probabil al 13-lea salariu ca bonus de Crăciun. Poate confirma cineva?”, a întrebat un alt român.

A primit și răspuns rapid: „Este al 13 lea salar adică suma aia de 3…. se repeta. Plus ce mai are sporuri”.

„Salariul (Gehalt) este de 3.560 euro. Restul de 3000+ sunt Sonderzahlungen (plăti excepționale) care pot fi orice, nu știm pentru ce exact sunt. Deci nu sunt «salariul»”, scrie altcineva.

Alții au ironizat situația:

  • „Păi și în România tot 5.600 este… de lei”.
  • „Degeaba, Germania și Anglia, doar bani. Mă uitam azi la un live din Spania, lumea la plajă, și eu în Anglia eram cu umbrela, mă chinuiam să fac un grătar. Glumesc, dar aș prefera 1.500-2.000 în Spania sau Italia”.
  • „În România cu tot cu șpagă îl depășește”.
  • „La noi asta e șpaga într-o săptămână, în spitale”.

„Merită oare stresul și banii orice sacrificiu?”

Dincolo de ironii, au apărut și comentarii cu un puternic impact emoțional, dar și exemple de trai decent în România, fără venituri spectaculoase:

  • „Zece ani în UK a lucrat fiul meu ca as.medical. În 2019 s-a întors, s-a însurat, a făcut o fetiță. Era realizat. Și fericit. În 2021, turbo-cancer. A «plecat» în 2022. Avea casa visurilor și e într-o criptă rece. Merită oare stresul și banii orice sacrificiu?”, a scris o româncă.
  • „Se poate trăi mai mult decât decent și în România, în anumite condiții/cazuri. Eu și soția mea locuim la țară (proprietari) și avem un venit de 2.000 euro cumulat (locuri de muncă fără studii superioare)”, spune altcineva.
  • „Ca infirmiera în Germania ajungi și la 2.600€ net, dar cu chirie, asigurări etc… nu mai rămâi cu nimic, vorbesc din proprie experiență”, a comentat o altă româncă.

Germania crește salariul minim pe economie

Discuțiile apar într-un context economic important. Germania urmează să majoreze salariul minim în două etape:

  • 13,9 euro brut/oră de la 1 ianuarie 2026
  • 14,6 euro brut/oră de la începutul anului 2027

În prezent, salariul minim este de 12,82 euro pe oră. 

Autoritățile estimează că peste șase milioane de angajați vor beneficia de această creștere, în special cei cu venituri mici. Decizia a fost luată la recomandarea Comisiei pentru Salariul Minim, în ciuda opoziției patronatelor.

Medicii și personalul medical pleacă din România

Tot mai mulți medici și persoane care lucrează în domeniul sănătății aleg calea străinătății, în timp ce România se confruntă cu un deficit.

Un sondaj recent arăta că 4 din 10 persoane care lucrează în sistemul medical din România iau în calcul să profeseze în străinătate, iar 33,6% preferă sectorul privat.

Concret, anul trecut, în spitalele de stat erau peste 8.600 de posturi disponibile numai pentru doctori și 1.600 de posturi pentru medici rezidenți, potrivit Radio România Internațional.

Iar pentru asistenți medicali, numărul este și mai mare, în 2024 erau disponibile 14.500 de posturi, în sistemul de stat.

Asta în timp ce alte țări din Europa atrag medicii români cu prime de instalare de 65.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Știri România 10:13
Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Știri România 10:01
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Parteneri
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Adevarul.ro
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
Fanatik.ro
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Stiri Mondene 09:40
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Ce rol va primi Raluka de la Pavel Bartoș în următorul lui film. A fost adus în discuție și Smiley: „Sunt puțin geloasă”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Ce rol va primi Raluka de la Pavel Bartoș în următorul lui film. A fost adus în discuție și Smiley: „Sunt puțin geloasă”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
ObservatorNews.ro
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
GSP.ro
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Politică 30 dec.
Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
Fanatik.ro
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental