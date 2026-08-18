Alertate de un trecător care a zărit mașina răsturnată și parțial scufundată, autoritățile au declanșat o intervenție rapidă pentru salvarea posibilelor victime.

Descoperirea tragică din Canalul Urgell

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei locale 20:00. Un martor care trecea prin zonă a observat autoturismul în apă și a apelat imediat numărul de urgență 112.

La fața locului au sosit echipaje din cadrul Poliției Catalane (Mossos dEsquadra) și ale Pompierilor Generalitat.

Salvatorii au acționat prompt pentru a readuce vehiculul pe roți și a permite accesul în interior. În mașină, pe scaunele din față, a fost găsit trupul neînsuflețit al bărbatului de 42 de ani.

Ulterior, anchetatorii au stabilit că victima era un cetățean român cu rezidența în localitatea învecinată Mollerussa.

Șoferul băut a fugit și s-a ascuns în casă

În baza primelor indicii, anchetatorii s-au concentrat pe identificarea conducătorului auto. La aproximativ trei ore de la apelul de urgență, polițiștii l-au localizat pe suspect la domiciliul acestuia.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, prezenta leziuni corporale, tăieturi și vânătăi compatibile cu dinamica impactului.

Testele efectuate au indicat că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii accidentului.

Deși a oferit declarații contradictorii în timpul primelor audieri, anchetatorii au reconstruit filmul tragediei: după ce a pierdut controlul asupra direcției și a căzut cu mașina în apă, bărbatul a reușit să se elibereze singur și a fugit de la fața locului, lăsându-și pasagerul blocat în autoturismul scufundat.

Bărbatul de 34 de ani este cercetat penal pentru omor din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului prin neacordarea de asistență unei persoane aflate în pericol.

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