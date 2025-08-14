Desfășurarea evenimentelor

Fetița și-a pierdut părinții din vedere în parc. Un bărbat necunoscut a abordat-o, oferindu-se să o ajute să-și găsească familia.

În jurul orei 20.20, bărbatul a condus copila într-o zonă împădurită din apropiere. Acolo, suspectul ar fi abuzat sexual de fetiță, după care a abandonat-o în pădure.

După aproximativ două ore, în jurul orei 22.20, un martor a găsit copila în zona Sportplatzstrasse/Fabrikstrasse din Grafenhausen, la 5 km distanță de parcul acvatic. Fetița purta doar costumul de baie și papuci.

Ancheta – în desfășurare

Parchetul din Freiburg și Poliția Criminală din Offenburg coordonează acum investigația. Analizând înregistrările video furnizate de operatorul parcului, anchetatorii au identificat un suspect – un bărbat român în vârstă de 31 de ani din zonă.

Marți, la cererea Parchetului, instanța a emis mandate de percheziție și arestare pentru suspect. Acesta nu a fost încă prins, fiind dat în urmărire internațională.

Poliția face apel la public pentru informații. Oricine a observat persoane suspecte însoțite de o fetiță în zona parcului acvatic și a pădurii adiacente, sâmbătă între 20.20 și 22.20, este rugat să contacteze autoritățile la numărul 0781.21.28.20.

