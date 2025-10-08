Transporta ilegal 70 de porumbei de rasă

Vameșii au oprit un șofer român, în vârstă de 31 de ani, care transporta din Elveția în Germania un număr de 70 de porumbei de rasă fără acte de proveniență sau documente de import valabile, potrivit cotidianului elvețian Schaffhauser Nachrichten.

În timpul unei inspecții efectuate în orașul german Blumberg, inspectorii Biroului Vamal Singen au găsit 70 de porumbei reproducători, introduși ilegal din Elveția, într-o dubă. Șoferul român nu a putut prezenta documente de import valabile pentru porumbei. De asemenea, lipseau documente cu privire la valoarea păsărilor.

Potrivit unui comunicatul emis de Biroul Vamal Singen, porumbeii au fost găsiți ambalați în lăzi speciale. La întrebarea privind originea păsărilor, șoferul a explicat că a preluat 53 de porumbei de la un crescător elvețian într-o parcare din Stühlingen, pentru a-i transporta către un client din Hamburg. Alte 17 exemplare proveneau din Marea Britanie și ar fi trebuit să ajungă în România.

„Pasagerii” cu pene au ajuns la destinație

Românul a declarat că porumbeii reproducători valorau maximum doi euro fiecare. În realitate, prețurile de vânzare sunt între 100 și 300 de euro per exemplar.

Recomandări Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

A fost deschis un dosar și au fost stabilite taxe de import în valoare de peste 1.800 de euro, dar șoferul nu a putut să le plătească. Pentru că nu au avut nicio modalitate de a adăposti păsările în mod corespunzător, vameșii au permis transportul păsărilor la destinatarul din Hamburg.

Deși au fost lăsați să ajungă la destinație, porumbeii nu pot fi vânduți și nici introduși în competiții sau folosiți în programe de reproducere până la achitarea completă a taxelor.

Autoritățile germane monitorizează respectarea interdicției. Dacă regulile vor fi încălcate, crescătorul și transportatorul riscă confiscarea completă a efectivului și sancțiuni suplimentare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE