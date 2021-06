Român plecat din Grecia spre țară, căutat de soție pe Facebook și găsit într-o oră de alți români: „Îl bat când îl văd!”

Alexandra a postat luni seara un apel pe Forum Grecia, grup de Facebook în care aproape 90.000 de români împărtășesc experiențele lor din vacanțeie în Elada, dar unde, de asemenea, sunt semnalate fel de fel de probleme întâmpinate în timpul călătoriilor spre și dinspre Grecia.

De data aceasta, românca a semnalat faptul că nu reușește să mai ia legătura cu soțul ei, care intrase în Bulgaria la Kulata și se îndrepta spre Ruse.

„Buna seara, Sper sa se posteze in timp util. Am o situatie ingrijoratoare cu sotul meu, care a plecat astazi din grecia, pe drumul Kulata- Ruse, de aproximativ 5 ore nu raspunde la telefon si nu am cum sa dau de el.

Daca a vazut cineva sau vede in drum un BMW negru cu nr B 311 … de Bucuresti, va rog din suflet sa imi spuneti. Sunt ingrijorata! Va multumesc!”, a scris românca.





Au urmat mai multe comentarii și distribuiri ale postării, iar după o oră, o altă româncă, Andreea, a trimis o fotografie cu mașina descrisă în postare de Alexandra și comentariul: „Este în Vamă la Giurgiu în fața noastră”

Imediat a urmat comentariul soției care răsufla acum ușurată: „Andreea, îl bat când îl văd. Mulțumesc din suflet.”

Citeşte şi:

Românul care susține că e fiul nelegitim al prințului Charles s-a dus la Palatul Buckingham: „Father, Papa, help!” | VIDEO

Polițiști germani uimiți când au văzut cine e românca de la volanul unui Opel Astra oprit pe autostradă: record de infracțiuni rutiere pentru ea

PARTENERI - GSP.RO Moment emoționant pe Arena Națională în minutul 100! Ce s-a auzit din tribune: „Piele de găină! Nu m-am putut abține”

Playtech.ro ȘOC! Cu cine s-a CĂSĂTORIT mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total

Observatornews.ro Presa internațională: Milionarul în Bitcoin Mircea Popescu, găsit mort în Costa Rica

HOROSCOP Horoscop 29 iunie 2021. Vărsătorii sunt foarte sensibili la tot ce are legătură cu bani sau resurse

Știrileprotv.ro Tragedia din spatele unui scandal. Bărbatului din Bârlad care i-a amenințat pe polițiști cu 2 securi îi murise copilul

Telekomsport VIDEO | Un comentator arab, reacţie genială când camerele s-au mutat pe rusoaica din imagine :)

PUBLICITATE Speak, la intersecția dintre artist și influencer (PUBLICITATE)