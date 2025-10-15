O captură de un milion de euro – cazul a fost analizat luni de tribunalul judiciar din Grasse (departamentul Alpes-Maritimes).

Locul în care șoferul român ascunsese droguri de 1.000.000 de euro

„Este o captură importantă și o cantitate semnificativă de droguri descoperită într-un vehicul ușor”, a recunoscut Direcția Regională a Vămilor din Nisa.

În timpul unui control rutier făcut pe autostrada A8, pe 5 octombrie, vameșii au oprit un bărbat aflat într-o parcare, care se îndrepta spre Italia, la volanul unei mașini înmatriculate în Spania.

Asistați de un câine specializat în detectarea drogurilor, vameșii au descoperit, în spatele scaunelor din mașină, nu mai puțin de 103 kilograme de hașiș.

Fiecare gram de polen de canabis se poate revinde cu aproximativ 15 euro – un preț mult mai mare decât cel al rășinii de canabis, având și efecte mult mai puternice.

Confiscări-record de droguri

Inculpatul, un român în vârstă de 26 de ani, a cerut amânarea procesului în cursul audierii sale în procedură de urgență. El nu a mai fost condamnat anterior de justiția franceză.

Procesul românului este programat pentru 26 noiembrie. Tânărul este acuzat de import, transport, ofertă și deținere de stupefiante.

În august, un șofer român de TIR a fost amendat cu 14 milioane de euro, pentru cea mai mare captură de cocaină din sud-vestul Franței: 206,6 kilograme de droguri.

Pe 27 februarie 2024, brigada vamală din Menton descoperise deja 520 de kilograme de hașiș ascunse într-un transport de jambon.

În total, anul trecut, în departamentul Alpes-Maritimes, au fost confiscate 3,3 tone de stupefiante din transporturi rutiere și aeriene, inclusiv 192 de kilograme de cocaină, o cantitate-record pentru regiune.

Autoritățile au anunțat, în 2024, că o cantitate-record de cocaină, de 116 tone, a fost confiscată de vameșii belgieni în urmă cu un an.

Tot în 2024, s-a făcut o captură impresionantă în Spania: 13 tone de cocaină au fost găsite într-un container cu banane.