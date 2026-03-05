Instanța a stabilit că, în toamna anului 2024, cetățeanul român a luat din proprie inițiativă legătura cu un angajat al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din Ucraina.

Acesta i-ar fi propus să spioneze obiective militare rusești, promițându-i în schimb ieșirea în siguranță din Rusia, iar românul a fost de acord.

La 12 noiembrie 2024, Adrian-David Kercho ar fi folosit o dronă (quadcopter) pentru a colecta și transmite serviciilor speciale ucrainene coordonate și alte informații despre sistemele de apărare antiaeriană din Soci.

Cu toate acestea, românul nu a reușit să părăsească Rusia după comiterea faptei. El a fost reținut de angajații Direcției regionale a FSB.

Instanța l-a găsit vinovat de spionaj și i-a aplicat o pedeapsă de 15 ani de închisoare într-o colonie de maximă securitate. Sentința nu a intrat încă în vigoare.

