VIDEO / Român terorizat de ploșnițe în hotelul în care dormea, cazat de angajatorul său, în Olanda

Camerele Hotelului Port of Moerdijk nu mai sunt folosite de turiști, ci de muncitori migranți. Mulți dintre ei doresc să poată alege unde locuiesc, dar acum agențiile de ocupare a forței de muncă hotărăsc în locul lor, cel mai adesea.

Chiriașii se plâng de camerele strâmte, la un preț ridicat, și unul dintre ei a plecat chiar din cauza ploșnițelor. Abia îndrăznesc să vorbească despre circumstanțe, dar susținuți de FNV, Federația Sindicatelor Olandeze, au primit echipa Omroep Brabant în camerelor lor.

Le este frică să nu-și piardă locul de cazare. Agențiile de ocupare a forței de muncă aranjează cazarea. Dacă vor fi concediați, muncitorii vor ajunge pe stradă. Nick van Meerten, FNV

Van Meerten și colegii săi s-au dus luni dimineață la hotelul din Moerdijk, din cauza unei plângeri. Un migrant român a găsit ploșnițe în patul său și e tot plin de ciupiturile lor: „Când a cerut să meargă la medic, a fost amânat în mod repetat”.

Așa arată corpul românului atacat de ploșnițe. Foto: Omroep Brabant

Pe documentele pe care Van Meerten le are, se pare că românul a fost înregistrat la un asigurător de sănătate doar în ianuarie, în timp ce salariile au fost reținute de pe fișa salarială pentru asigurare și în lunile dinainte, din 2020.

Compania EE Accommodation este responsabilă pentru administrarea hotelului. „Este o problemă dificilă”, explică managerul Dirko van Essen: „Odată ajunși în clădirea ta, este o dramă.”

El spune că migranții sunt responsabili de curățenia camerei, managerul curățând doar atunci când există o schimbare de locatari: „Are legătură cu igiena oamenilor. Când am auzit de ploșnițe, am luat imediat măsuri și am curățat cu o companie profesionistă.”

800 de euro pe lună pentru o cameră exclusivă cu baie proprie

Un cuplu polonez pregătește prânzul în bucătăria comună de pe holul hotelului. „Este extrem de curat aici acum.”, spune bărbatul. Au locuit în propriul studio închiriat de ei în centru comunei, dar pentru că și-au schimbat locul de muncă, au schimbat și locul de cazare. „Nu ne place aici. Oamenii petrec și beau mult aici, dar nu ne place asta”, spune bărbatul despre hotelul unde stă acum.

Camera pentru care un cuplu plătește 800 de euro pe lună. Foto: Omroep Brabant

El și soția lui locuiesc împreună într-o cameră cu pat, dulap și un birou mic. De asemenea, au baie privată. Cuplul plătește 800 de euro pentru asta. Nu există posibilitatea să facă prea multe provizii, nu au unde să le depoziteze. Sunt doar mici minibaruri, câte unul de persoană, pe post de frigidere, pe holul hotelului.

Un alt migrant se teme să-și piardă slujba dacă vorbește prea mult. Acum doarme singur, dar va avea probabil un nou coleg de cameră, în curând. „Locuim doi bărbați într-o singură cameră, nu este mare”, spune el. „Plătesc 400 de euro, ceea ce înseamnă mult pentru aceste condiții”.

Descoperirile din Moerdijk apar într-un dosar mai mare al FNV privind locuințele muncitorilor migranți. Camera Reprezentanților va discuta acest dosar pe 2 februarie.

