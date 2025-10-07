Uciderea italiencei, un „femicid atroce”

Procurorul șef din Gela, Salvatore Vella, a descris incidentul ca fiind „un femicid atroce”. El a declarat că suspectul „a atacat-o brutal în casa lor și a ucis-o cu mâinile goale”.

Victima, identificată ca fiind Veronica Abaza, s-ar fi întors acasă în stare de ebrietate în noaptea crimei. Inițial, moartea ei părea să fie din cauze naturale. Însă investigațiile ulterioare au dezvăluit o altă realitate.

Carabinierii au intervenit după ce au primit un apel despre o femeie găsită fără viață. Conform sursei citate, „vânătăile răspândite pe corpul victimei și examinările tehnice efectuate la locul descoperirii spuneau deja mult mai mult și diferit față de această primă versiune”.

Românul era cunoscut pentru comportamentul său violent

Suspectul, Lucian Stan, era cunoscut autorităților pentru comportament violent. Procurorii au declarat că abuzurile durau de ani de zile, dar victima nu le-a raportat niciodată.

„Bărbatul ar fi încercat să modifice scena crimei, eliminând petele de sânge”, au spus anchetatorii. De asemenea, el ar fi amenințat mai mulți compatrioți care cunoșteau situația.

Examinarea medico-legală a relevat că decesul a fost cauzat de „politraumatism cranio-cerebral și toraco-abdominal închis grav, care a provocat insuficiență cardiacă”. Potrivit Il Giornale, leziunile au fost produse prin „lovituri cu pumnii și picioarele, dar și prin lovirea capului de o structură rigidă”.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Anchetatorii au descris că agresorul „a încălecat victima” pentru a o lovi. Judecătorul de instrucție din Gela a emis un mandat de arestare preventivă pentru suspect.

Comunitatea română din Gela a colaborat cu autoritățile în cadrul anchetei. Procurorul Vella a subliniat importanța acestei cooperări pentru rezolvarea cazului.

Românul neagă acuzațiile

În timpul interogatoriului, bărbatul de 40 de ani a susținut că ar fi fost vorba despre un accident domestic, cauzat de consumul de alcool al femeii. Această versiune nu i-a convins pe anchetatori.

Lucian Stan se află în prezent în arest preventiv, acuzat de omor. Conform principiului prezumției de nevinovăție, el rămâne nevinovat până la o eventuală condamnare definitivă.