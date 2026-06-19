Cei doi au fost recrutați prin mesaje publicate pe grupuri Telegram

În noaptea de 11 spre 12 mai 2025, fostul domiciliu al lui Keir Starmer din Kentish Town, nordul Londrei, a fost vizat de un incendiu. La momentul atacului, locuința era ocupată de cumnata premierului și familia acesteia. Flăcările au provocat daune semnificative în zona intrării casei. Un alt incident a implicat un vehicul care i-a aparținut anterior lui Starmer.

Roman Lavrynovych (22 de ani), cetățeanul ucrainean, și Stanislav Carpiuc (27 de ani), cetățeanul român, au fost recrutați prin mesaje publicate pe grupuri Telegram destinate vorbitorilor de rusă și ucraineană aflați în Londra.

„EL”, coordonatorul rus din umbră, a fost identificat în timpul procesului drept „El Money” în telefoanele celor doi.

Ce pedepse au primit românul și ucraineanul

Roman a primit o pedeapsă de 7 ani, iar Stanislav, 2 ani de închisoare. Cei doi au rămas impasibili la pronunțarea sentinței. În timpul procesului, aceștia au beneficiat de interpreți pentru limbile rusă și ucraineană.

Judecătorul Niel Garnham a descris rolul lui Roman L. drept cel al unui „idiot util”, manipulabil, utilizat pentru „a servi o cauză” despre care nu avea cunoștință.

„Ați pus în pericol viețile unor oameni care dormeau liniștiți în paturile lor”, a afirmat Garnham.

Roman L., angajat în domeniul construcțiilor în Anglia, a susținut că a acționat sub amenințarea lui „EL”.

Avocatul său, James Scobie, a subliniat „rușinea” resimțită de familia sa din Ucraina din cauza acestui caz.

Stanislav nu a fost implicat direct în incendierea casei premierului. Rolul său a fost să încerce recuperarea banilor promiși pentru aceste infracțiuni, conform judecătorului.

Potrivit unei investigații BBC, EL ar fi Evgeny Lyukshin, un diplomat rus cu conexiuni în cercurile de putere de la Moscova, fiul unui oficial de rang înalt.

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