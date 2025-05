Stanislav Carpiuc, un cetățean român în vârstă de 26 de ani stabilit în suburbia londoneză Romford, a fost acuzat de complicitate la un incendiu comis cu intenția de a pune în pericol viața. Tânărul a fost arestat sâmbătă, 17 mai, pe aeroportul din Luton și a apărut marți dimineața la Curtea de Magistrați din Westminster.

Acuzațiile se referă la trei incendii: unul vizând o mașină pe strada Kentish Town, în nordul Londrei, al doilea vizând domiciliul privat al lui Starmer, pe aceeași stradă, și al treilea vizând o adresă la care prim-ministrul britanic a locuit anterior, în nord-vestul Londrei.

Stanislav Carpiuc este acuzat de complicitate împreună cu cetățeanul ucrainean Roman Lavrinovici, în vârstă de 21 de ani, dar și cu alți presupuși făptași.

Roman Lavrinovici, stabilit în suburbia londoneză Sydenham, a apărut vineri în instanță și a fost inculpat în legătură cu incendiile. El a negat acuzațiile.

Judecătorul Paul Goldspring a decis să-l plaseze în preventiv pe Stanislav Carpiuc până pe data de 6 iunie, când va fi readus în instanță alături de Roman Lavrinovici.

Procurorul a declarat că la această audiere se va lua o decizie cu privire la continuarea sau nu a cazului în temeiul protocolului privind terorismul. De fapt, cei doi suspecți nu au fost acuzați în temeiul legilor privind terorismul sau al noii legi pentru securitatea naţională, care vizează activităţile ostile ale statelor.

Născut în Ucraina și posesor al cetățeniei române, Stanislav Carpiuc a folosit un traducător de limba rusă în instanță, notează BBC.

Avocatul său, Jay Nutkins, a declarat despre el că trăieşte în Marea Britanie de nouă ani, își câștigă existența muncind în construcții şi tocmai a terminat o şcoală de doi ani la o universitate din Canterbury. Carpiuc „neagă că ar fi fost la locul vreunuia dintre aceste incendii”, a insistat avocatul.

Numele lui Carpiuc figurează pe un site de casting pentru modele şi actori. În descriere se spune că acesta s-a născut în orașul Cernăuți şi caută de lucru ca model.

