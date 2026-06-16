Liderul laburist a salutat, marţi, condamnarea celor doi bărbaţi, precizând că aceste incidente se înscriu în războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Un atac grav, denunță Keir Starmer

Trei incendii au fost comise în primăvara anului 2025 avându-l ca țintă pe Keir Starmer. Primul incendiu a fost provocat în noaptea de 11 spre 12 mai 2025 la casa în care premierul britanic a locuit în cartierul Kentish Town, din nordul Londrei, înainte de a se muta la Downing Street 10, reședința Guvernului Regatului Unit. Un al doilea incendiu a vizat o altă fostă casă a lui Starmer, în cartierul Islington din Londra, iar un al treilea incendiu – o mașină care i-a aparținut premierului britanic.

„Este vorba de un atac grav, iar toate detaliile au fost acum dezvăluite în faţa instanţei. S-a făcut dreptate şi, prin urmare, sunt mulţumit, mai ales pentru familia mea, care a fost afectată de acest caz”, a reacționat Keir Starmer, aflat la summitul G7 de la Evian, Franța.

„Cred că trebuie să privim acest lucru într-un context mai larg”, a adăugat liderul laburist. „Situaţia din Ucraina se îmbunătăţeşte în prezent”, iar sancţiunile împotriva Rusiei „au un impact real”, a subliniat el, citat de AFP.

„Este clar că intenţia instigatorului online a fost să inducă teamă, atât în rândul victimelor, cât şi al prim-ministrului, şi să provoace nesiguranţă şi dezordine în Regatul Unit”, a comentat Helen Flanagan, şefa poliţiei antiteroriste din Londra.

Comanditarul, un tânăr diplomat rus

Identitatea celui care a comandat incendiile nu a fost dezvăluită în cadrul procesului. Potrivit unei investigații realizate de BBC, este vorba de un tânăr diplomat rus, Evgheni Liukşin, apropiat de cercul puterii de la Moscova şi fiul diplomatului Aleksandr Liușkin,

Potrivit Financial Times, este vorba de o persoană legată de „un grup de activişti pro-Kremlin numit NoName057(16)”, suspectat că ar fi la originea altor acţiuni de destabilizare în Europa.

Comanditarul a publicat anunțuri de angajare pe grupuri de Telegram destinate vorbitorilor de limbă rusă şi ucraineană care căutau un loc de muncă la Londra.

Sentințele vor fi pronunțate vineri

Cetățeanul român Stanislav Carpiuc și ucraineanul Roman Lavrinovici, găsiți vinovați luni, au acţionat în numele acestei persoane misterioase pe care o cunoşteau doar sub numele de „EL Money”.

Roman Lavrinovici a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare de incendiere cu neglijenţă, fără a ţine seama de faptul că vieţile oamenilor erau puse în pericol. Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, a fost declarat vinovat de conspiraţie în vederea comiterii unui incendiu premeditat. Conaţionalul lor ucrainean Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, a fost achitat de aceeaşi acuzaţie. Lavrinovici și Carpiuc îşi vor afla sentinţa vineri.

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