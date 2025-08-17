Șoferul român circula cu o viteză extremă

Un șofer român care conducea o mașină germană, gonea cu 87 de kilometri/oră peste limita admisă pe autostrada A63 din Franța.

La volanul unui BMW, bărbatul și-a justificat viteza: „voia să ajungă în Portugalia cât mai repede posibil”.

Vehiculul a fost imobilizat imediat de forțele de ordine și dus la parcarea administrativă, iar șoferul va răspunde în fața justiției franceze, potrivit Auto-moto.

Viteza – principală cauză a accidentelor mortale

Viteza rămâne flagelul numărul unu al siguranței rutiere, mai exact, este cauza a 75% din cele 37 de accidente mortale înregistrate de la începutul anului 2025, conform sursei citate.

La 217 km/h, distanța de frânare crește semnificativ, iar cea mai mică pierdere de control poate duce la tragedii.

Mesajul jandarmeriei către șoferi: „Suntem în alertă roșie”

Pe pagina lor de Facebook, jandarmii au postat un mesaj ironic și clar pentru șoferii indisciplinați:

„Aceasta este probabil o întrebare pe care și-o pun unii oameni: ‘cum pot deveni pieton cât mai repede posibil? \[…] Ei bine, tot ce trebuie să faci este să nu respecți limitele de viteză pe drumurile din Gironde, unde soldații noștri EDSR \[…] sunt în alertă roșie.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Și nimeni nu este în siguranță, din moment ce în această fotografie vedeți vehiculul unui român care voia să meargă în Portugalia, mult prea repede pentru gustul nostru (care este și același gust ca și legea): 217 km/h pentru o limită de 130 km/h pe A63 spre Bayonne pe 08/10/2025 la ora 11:15.”

„Sperăm că va profita de această ședere neașteptată pe care i-o oferim pentru a începe niște drumeții frumoase în Gironde.”, au mai scris jandarmii francezi din Gironde.

Forțele de ordine continuă controalele intensificate pe autostrada A63, o arteră foarte circulată în perioada estivală, pentru a preveni accidentele cauzate de viteza excesivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE