Bebelușul a murit în urma unui traumatism sever

Corpul neînsuflețit al copilului a fost descoperit de un grup de turiști, duminică, într-o geantă, pe teritoriul austriac al punctului de frontieră, lângă un coș de gunoi.

Raportul medico-legal a scos la iveală detalii cutremurătoare. Autopsia a confirmat că fetița s-a născut vie, decesul survenind în urma unui act de omucidere.

Cauza directă a morții a fost stabilită ca fiind un traumatism cranio-cerebral grav.

Direcția de Poliție a Landului Burgenland a coordonat o anchetă complexă, în strânsă colaborare cu autoritățile din Germania, România și Ungaria.

În urma emiterii unor mandate europene de arestare, în ultimele zile au avut loc descinderi, în urma cărora, în Germania au fost reținute trei femei, printre care se află și mama minoră a copilului, iar în România a fost localizat și arestat un bărbat implicat în dosar.

În prezent, toți cei patru suspecți se află în arest preventiv în țările în care au fost prinși, așteptând procedurile de extrădare către Austria.

Anchetă „de mare intensitate”

Helmut Marban, purtătorul de cuvânt al Poliției din Burgenland, a declarat pentru agenția APA că suspecții vor fi interogați abia după transferul lor în Austria.

Deși cooperarea internațională a funcționat impecabil, anchetatorii mai au de rezolvat piese-cheie din acest puzzle:

Trebuie stabilit locul exact în care a fost comisă crima.

Urmează să fie determinat gradul de implicare al fiecărui suspect.

Motivul crimei rămâne, deocamdată, necunoscut.

„Au fost obținute numeroase probe, iar urmele de la fața locului au fost conservate”, a precizat Marban.

Transportul suspecților sub escortă în Austria va fi organizat în zilele următoare, timp în care investigațiile continuă la intensitate maximă.

