Un Mercedes Sprinter înmatriculat în Hunedoara a intrat vineri spre sâmbătă sub un camion, pe o șosea din Anglia. Șoferul și colegul lui de muncă, doi români, erau în duba strivită în accident.

Oxford Mail scrie că impactul s-a produs în jurul orei 2:00, pe A420, lângă Faringdon. Pasagerul român a murit pe loc, iar șoferul a fost dus cu răni minore la Spitalul John Radcliffe și ulterior externat. Șoferul TIR-ului a suferit răni care-i vor schimba viața, fiind internat în stare stabilă.

La câteva ore după accident, o româncă, Elena H., a postat de zeci de ori un mesaj pe grupurile de români din Marea Britanie, dar și pe contul personal de Facebook.

„Buna ziua, sunt sotia domnului H. Mihaita Florin, este de negasit si din surse nesigure am inteles ca a fost implicat intr-un accident rutier in Thamas Vyle, conducea un mercedes sprinter de culoare alb, nr de inmatriculare HD28…, vineri noaptea in jurul orei 2 AM a fost vazut ultima oara la adresa indicata unde ar fii avut accidentul, A420 la intersectie cu drumul Ferham Road, in apropiere de Oxford.

Am inteles ca a fost dus la spital John Radcliffe din Oxford. Rugamintea mea este cei care imi puteti oferi o informatie legata de el va rog sa ma contactati!! era impreuna cu colegul lui C. Onu Leontin si am inteles ca ar fii vorba de un deces.

Va rog poate cineva are vreo informatie din acel spital. Mie nu imi ofera nimeni informatii despre cei doi, mi se spune sa astept sa fiu contactata de politie. Daca cineva din incinta spitalului vede acest mesaj va rog din suflet sa ma contacteze!!!!!!!”, a scris românca.

Din câte se pare, soțul acesteia și colegul ei făceau curse săptămânal în Marea Britanie, transportând oameni și mărfuri, din și spre România.

La câteva ore după ce a postat mesajul, femeia a revenit și a scris că tot ce a aflat sigur e că e vorba despre soțul ei și mașina lui implicată în accident, dar tot nu știe care dintre cei doi români din Mercedes e mort.

Citeşte şi:

VIDEO | Un bărbat teribilist s-a urcat pe aripa unui avion care se pregătea să docoleze din Las Vegas

Experți: Majoritatea americanilor cu alergii ar trebui să primească în siguranță vaccinul Pfizer-BioNTech

PARTENERI - GSP.RO Cătălin Zmărăndescu a povestit înlăcrimat un episod cu Gigi Becali: „Pentru asta, toată viața…”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Înțelegerea SECRETĂ dintre Ludovic Orban și Dan Barna. Ce se întâmplă între PNL și USR-Plus: s-a aflat ACUM

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2020. Capricornii pot continua seria complicațiilor provocate de cei din anturaj

Știrileprotv.ro Ce au descoperit cercetătorii după aproape 10 luni de pandemie. Nu s-a mai întâmplat de mai bine de 200 de ani

Telekomsport Zlatan Ibrahimovic a luat atitudine după ce Sebastian Colţescu a fost acuzat de rasism. Ce a declarat starul lui AC Milan