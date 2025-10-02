Incident șocant în apropiere de Bologna

Potrivit publicației locale Bologna Today, femeia a povestit polițiștilor că a fost abordată de un bărbat de 28 de ani, angajat al unei fundații private care se ocupă de transportul pacienților. După ce a acceptat să urce în ambulanță, tânărul ar fi profitat de situație, apoi a atacat-o, abandonând-o fără haine și furându-i banii, actele și telefonul.

Potrivit relatării făcute de victimă la poliție, la început ea a refuzat insistențele bărbatului. Ulterior, după ce acesta i-a oferit bani în avans, a acceptat să se întâlnească cu el în interiorul ambulanței. După ce întâlnirea s-a încheiat, totul a luat o turnură violentă.

„A împins-o cu forța afară din ambulanță, în timp ce era încă dezbrăcată, și i-a aruncat hainele pe jos”, au transmis anchetatorii citați de BolognaToday. Imediat, șoferul a plecat cu vehiculul, luând cu el geanta, portofelul și telefonul româncei.

Poliția l-a prins la spital

Femeia a reușit să oprească o patrulă de poliție rutieră care trecea întâmplător prin zonă. Agenții au alertat colegii de la secția Santa Viola, iar investigațiile au început rapid. Mulțumită imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au identificat numărul de înmatriculare al ambulanței și organizația căreia îi aparținea. În scurt timp, au aflat și cine era la volan în acele ore.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Tânărul a fost găsit la spitalul Maggiore, unde tocmai adusese un pacient la dializă. În momentul în care a văzut poliția, a încercat să scape de probe și a aruncat pe jos geanta victimei.

Polițiștii l-au identificat pe bărbat și l-au denunțat pentru jaf agravat. El nu a fost arestat, dar este cercetat în libertate. Ancheta continuă sub coordonarea autorităților judiciare italiene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE