Schimbările vizează în special condițiile pentru scutirea de interviu a celor care vor să obțină viza pentru America.
Începând cu 2 septembrie 2025, cetățenii care au deținut o viză B1/B2 expirată în ultimele 12 luni pot solicita o nouă viză prin curier, fără a fi nevoie de prezența fizică la ambasadă.
Totuși, oficialii subliniază că decizia finală rămâne la latitudinea Serviciului consular.
Pentru a beneficia de această facilitate, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- Depunerea cererii în termen de 12 luni de la expirarea vizei anterioare
- Vârsta minimă de 18 ani la momentul eliberării vizei precedente
- Aplicarea din țara de cetățenie sau reședință
- Lipsa unui refuz anterior sau a unei declarații de neeligibilitate
Ambasada SUA la București avertizează: „Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, conform unei postări pe Facebook.
Schimbările reprezintă o restricționare a categoriilor de persoane care pot reînnoi viza fără interviu. Anterior, procesul era mai flexibil, însă noile reguli vizează eficientizarea și securizarea sistemului de acordare a vizelor.
