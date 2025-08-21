Schimbările vizează în special condițiile pentru scutirea de interviu a celor care vor să obțină viza pentru America.

Începând cu 2 septembrie 2025, cetățenii care au deținut o viză B1/B2 expirată în ultimele 12 luni pot solicita o nouă viză prin curier, fără a fi nevoie de prezența fizică la ambasadă.

Totuși, oficialii subliniază că decizia finală rămâne la latitudinea Serviciului consular.

Pentru a beneficia de această facilitate, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Depunerea cererii în termen de 12 luni de la expirarea vizei anterioare

Vârsta minimă de 18 ani la momentul eliberării vizei precedente

Aplicarea din țara de cetățenie sau reședință

Lipsa unui refuz anterior sau a unei declarații de neeligibilitate

Ambasada SUA la București avertizează: „Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, conform unei postări pe Facebook.

Schimbările reprezintă o restricționare a categoriilor de persoane care pot reînnoi viza fără interviu. Anterior, procesul era mai flexibil, însă noile reguli vizează eficientizarea și securizarea sistemului de acordare a vizelor.

