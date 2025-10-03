Cuprins:
Locuia în Italia din 2013
Femeia a aterizat în aeroportul Orio al Serio din Bergamo după ce sosise cu un zbor din Bruxelles şi urma să se îmbarce spre oraşul italian Alghero. Ea a fost interceptată de Guardia di Finanza (Poliția Financiară) pe aeroportul din Bergamo, în colaborare cu Agenția Vamală, relatează Ansa. Femeia locuia în Italia din 2013.
Românca a fost oprită în urma unui raport al vamei belgiene și transmis Direcției Antifraudă din Roma. La control, pasagera nu avea bagaj de cală, era vizibil agitată și a justificat lipsa bagajalui spunând că merge să îşi viziteze rudele.
Prinsă cu 120 de capsule de heroină în stomac
Ulterior, radiografiile efectuate la Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo au confirmat prezența în stomacul femeii a 120 de capsule de plastic, învelite în mai multe straturi de bandă adezivă.
În urma analizei, s-a constatat că recipientele conțineau un total de 1.393 de grame de heroină. După ce pachetele au fost îndepărtate, drogurile au fost confiscate, iar femeia a fost arestată și dusă la închisoarea din Bergamo.
Românca urmează să apară în faţa judecătorilor pentru a răspunde acuzaţiilor care i se aduc.
