Locuia în Italia din 2013

Femeia a aterizat în aeroportul Orio al Serio din Bergamo după ce sosise cu un zbor din Bruxelles şi urma să se îmbarce spre oraşul italian Alghero. Ea a fost interceptată de Guardia di Finanza (Poliția Financiară) pe aeroportul din Bergamo, în colaborare cu Agenția Vamală, relatează Ansa. Femeia locuia în Italia din 2013.

Românca a fost oprită în urma unui raport al vamei belgiene și transmis Direcției Antifraudă din Roma. La control, pasagera nu avea bagaj de cală, era vizibil agitată și a justificat lipsa bagajalui spunând că merge să îşi viziteze rudele.

Prinsă cu 120 de capsule de heroină în stomac

Ulterior, radiografiile efectuate la Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo au confirmat prezența în stomacul femeii a 120 de capsule de plastic, învelite în mai multe straturi de bandă adezivă.

În urma analizei, s-a constatat că recipientele conțineau un total de 1.393 de grame de heroină. După ce pachetele au fost îndepărtate, drogurile au fost confiscate, iar femeia a fost arestată și dusă la închisoarea din Bergamo.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Românca urmează să apară în faţa judecătorilor pentru a răspunde acuzaţiilor care i se aduc.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE