Oamenii legii le-au prins pe cele trei pe 1 decembrie 2020, după ce le-au observat furând un iPhone XR și o poșetă de 1.000 de lire sterline de la o studentă. Victima habar nu avea că a fost ținta hoațelor, ea fiind oprită de ofițerii care i-au spus că a fost jefuită.

Potrivit Daily Mail, banda opera peste 10 furturi pe zi.

Cele trei românce își schimbau în mod regulat îmbrăcămintea și își acopereau capul pentru a deruta potențialii martori.

Furturile în zona Universității erau atât de dese, încât s-a înființat un grup Facebook care oferea sfaturi studenților internaționali despre cum să evite să devină victime.

În motivarea sentinței, judecătorul Mark Rhind a spus: „Niciuna dintre voi nu aveți niciun regret sau remușcare reală pentru ceea ce ați făcut”.

Pedepse de peste un an de închisoare și interdicție de 5 ani de a intra în centrul orașului

Ribana Mihai, domiciliată în Clarksfield, Oldham, a primit o pedeapsă cu închisoarea de un an și opt luni. Luminița a primit un an și patru luni de închisoare, iar Rebeca a fost închisă pentru un an și două luni.

Tuturor li s-a interzis, de asemenea, intrarea în centrul orașului Manchester până în anul 2026.

Dacă vor fi prinse în zonă interzisă, le așteaptă alți cinci ani după gratii.

Cele trei nu sunt la prima abatere. Ele au mai fost condamnate în trecut la închisoare, tot pentru infracțiunea de furt.

