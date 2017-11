Viața prostituatelor din Germania, țară în care această meserie a fost legalizată în 2002, este subiectul unui documentar în care sunt prezentate și experiențele unor românce, care au ajuns să își vândă trupul. Unele dintre ele au reușit să părăsească bordelurile, care ar fi controlate de criminalitatea organizată. De altfel, autorul documentarului Christian P. Stracke susține că legalizarea prostituției a fost un paravan pentru traficul de persoane, proxenetism și prostituție forțată, relatează ziarulromanesc.de. În iulie, Germania a înăsprit legea prostituției pentru a opri traficul de persoane și exploatarea.



Aproximativ 1,2 milioane de bărbați apelează zilnic la serviciile unei prostituate, în Germania. Numărul celor care își vând trupul variază, însă, de la perioadă la perioadă, fiind situat undeva între 400.000 și un milion.

Printre femeile care oferă servicii sexuale în bordelurile din Germania se numără și foarte multe românce. Denisa este una dintre ele. Ea s-a prostituat ani de zile în această țară. Românca vorbește despre trafic de persoane, proxenetism și prostituție forțată.

Din experiența proprie, Denisa spune că „bărbații sunt foarte sensibili la minore. Sunt atât de mulți pedofili”. Nu doar Denisa face mărturisiri șocante despre această meserie, ci și Sandra, care a reușit să iasă din această lume brutală.

„Nu este un loc de muncă! Trăiești doar violență… Am avut 400-500 de bărbați în patru săptămâni”, spune tânăra de 27 de ani. După ce a renunțat la această viață, Sandra a studiat dreptul, iar acum lucrează pentru interzicerea prostituției.

În fiecare club în care am fost, am văzut trafic de persoane, femei bătute”, spune ea. De altfel, experții afirmă că nouă din zece femei sunt forțate să își vândă trupul. O singură prostituată aduce proxenetului venituri de până la 100.000 de euro pe an, dar și câștiguri statului.

Pentru femei, însă, povestea este diferită. Acestea ajungă să sufere de traume psihologice similare cu cele ale soldaților, după cum afirmă un expert în traume. Aproape 70% dintre femei suferă de simptome de tulburare post-traumatică: „Această ocupație este mai periculoasă decât a merge la război”, afirmă expertul în traume psihologice Ingeborg Kraus.

În plus, rata mortalității printre prostituate este de 40 de ori mai mare decât media pentru populație, potrivit documentarului. O prostituată se confruntă cu un risc de a fi ucisă de peste 18 ori mai mare decât cel al altor femei, indiferent dacă sunt prostituate voluntare sau forțate.

În ciuda acestor aspecte șocante, bordelurile din Germania au parcă mai mulți clienți ca niciodată. „20 de euro pentru 20 de minute de sex” – este o ofertă dintr-un bordel. Piața este una competitivă, căci tot mai multe femei tinere ajung în aceste bordeluri. Mule dintre ele sunt torturate de clienți, arată documentarul.

Documentarul urmează să fie difuzat în presa germană pe 18 noiembrie, fiind realizat de Christian P. Stracke. Acesta a vorbit cu prostituate, ofițeri de poliție, asistenți sociali, politicieni și psihologi, dar și celebrități din această lume, cum ar fi Cleo din Berlin, care a participat la o scenă de sex cu 30 de bărbați.