Atacul asupra lui Willi Weber

Potrivit publicației Bild care citează date din anchetă, suspecții au acționat organizat și extrem de brutal. Intrau prin efracție în locuințe, îi surprindeau pe proprietari în miez de noapte, îi legau și îi amenințau pentru a afla unde sunt ascunse bijuteriile și banii.

Jaful din casa lui Willi Weber, fostul manager al lui Michael Schumacher, a avut loc în decembrie 2025 El și soția sa au fost legați și obligați să deschidă un seif. Poliția a stabilit ulterior că modul de operare seamănă cu alte atacuri comise în Stuttgart.

Într-un alt caz, petrecut în septembrie, un cuplu de vârstnici a fost agresat după ce hoții au spart ușa terasei. Bărbatul a fost lovit și constrâns să deschidă un seif, iar cei doi au fost încuiați într-o cameră. Au fost găsiți câteva ore mai târziu, de fiica lor.

Un alt jaf, comis în ianuarie, a vizat un cuplu trezit din somn și terorizat de trei indivizi care au furat bijuterii în valoare de sute de mii de euro.

Românii, arestați în Vaslui cu sprijinul Europol

Doar în cele două jafuri din Stuttgart, prejudiciul este estimat la milioane de euro, potrivit poliției germane. Ancheta a dus și spre un atac similar comis în Bavaria, în Altenstadt, unde o familie a fost legată și amenințată cu arme de foc.

Victimele au reușit ulterior să se elibereze și să alerteze autoritățile.

Cei patru suspecți au fost localizați și reținuți în județul Vaslui, în urma unei operațiuni coordonate cu sprijinul Europol și al polițiilor din Germania, România și Franța. Pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare și urmează să fie extrădați în Germania.

Șeful poliției din Stuttgart a declarat că violența folosită de autori a pus presiune majoră pe anchetă, iar obiectivul principal a fost oprirea unor astfel de atacuri. După arestări, Willi Weber a spus că se simte ușurat, dar trauma trăită nu poate fi ștearsă.

Ancheta continuă pentru a stabili dacă suspecții sunt implicați și în alte jafuri.

