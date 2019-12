De Mihai Niculescu,

Călătorii unei companii low-cost urmau să ajungă din Belgia la Cluj-Napoca, dar sunt blocați de joi seară pe aeroportul din Liege, transmite Digi24.

Unul din pasagerii blocați a explicat că nu a primit nici o explicație de la compania Wizz Air, și au primit foarte târziu apă și mâncare.

„Noi, cam toți, am ajuns în jurul orei 13:00 în aeroportul din Charleroi. Nu s-a știut nimic. Am primit un e-mail că vom avea o întârziere de 30 de aminute, apoi 3 ore, apoi alte 30 de minute și apoi am urcat în autocar, ne-am îmbarcat iar că să mergem la Liege. La Liege ne-am pus frumos pe scaun după care ni s-a spus că avionul nu mai decolează. Noi nu știm nimic de la nimeni. Nu știm dacă vom pleca astăzi la ora 11:00.

La ora 00:00 am ajuns la Liege. Nu ne-a contactat niciun reprezentant al companiei până în momentul de față. Am primit apă, iar astăzi (n.r. vineri) la ora 8 au venit cu niște sandwich-uri, iar apă ne-a venit la 5 dimineața. Noi cu copii mici după noi. A fost inuman din partea celor de la Wizz Air și nu putem să îi contactăm. Vrem doar să ajungem astăzi, nici nu ne mai interesează pe ce aeroport” a spus românul, potivit sursei citate.

Recomandări Atacul de la Perla a șocat România! Fata casierei ucise a primit acum o lovitură cruntă. Detalii înfiorătoare

Români blocați în Belgia, pe aeroportul din Liege. Cursa lor a fost anulată

Consulul României în Belgia s-a implicat în această situație, dar românii se tem că nu vor pleca de acolo prea curând.

„Doamna consul ne-a spus că la 11:00 are promisiunea că vine un echipaj din Charleroi și vom ajunge astăzi în România. Dar, vă repet, nu avem nimic confirmat că vom pleca astăzi la ora 11:00 din Liege. Am înțeles că a fost ceață la Cluj, atât. Și că pasagerii de la Cluj au fost duși la Sibiu. Nimeni nu ne spune nimic. Noi estimăm că suntem 180 de persoane.”

Laura Codruța Kovesi este și ea în această situație.

Pasagerii au spus că au fost anunțați abia la 2 noaptea că le-a fost anulată cursa. Noua cursă este programată să decoleze în jurul orei 11.30.

Citeşte şi:

Cum a crescut Georgiana, fata victimei de la Perla, cu gândul că asasinul mamei ei va scăpa din închisoare. El beneficiază de recursul compensatoriu! „Sistemul e mai orientat către criminali…”

Aproape o jumătate de milion de copii români sub 14 ani cresc în afara României, în UE. Diaspora a trimis acasă în 2018 echivalentul bugetului Apărării!

Contractorul cuprului românesc Wang Yan, din cazul de trafic de minore Shanghai, a pierdut în prima instanță în procesul în care i-a cerut 5 milioane de euro jurnalistului Cătălin Tolontan!

GSP.RO Unul dintre cei mai iubiți români e categoric: „Ajunge! Niciodată nu mă mai întorc în România! M-au trădat românii, nu străinii!"

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2019. Taurii vor avea ocazia de a ieși în evidență