Incidentul s-a produs în cursul nopții de marți spre miercuri, în jurul orei 03.25, iar echipele de specialitate au intervenit în teren pentru repararea avariei și restabilirea alimentării cu energie electrică.

„În urma verificărilor efectuate în teren de către echipele de specialitate, s-a constatat că firul LC din dreptul stâlpului 57 este rupt. În această zonă a stației Tapia, există o trecere la nivel, cel mai probabil firul LC fiind agătat de către un utilaj agricol”, a transmis Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara.

Pentru remedierea deranjamentului a fost solicitată intervenția personalului de specialitate. Ulterior, circulația feroviară pe Magistrala 100, în zona stației Tapia, a fost reluată provizoriu.

Pentru acest lucru a fost utilizată o tracțiune diesel „pentru a permite tranzitarea trenurilor afectate de deranjamentul produs la firul de contact”.

„După trecerea trenurilor aflate în circulație, echipele de specialitate vor relua lucrările de intervenție în vederea remedierii deranjamentului la firul de contact și restabilirii alimentării cu energie electrică în condiții normale”, potrivit sursei citate.