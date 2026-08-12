Este vorba despre Karen Dadonn, stabilită la Marbella din 2016. După ce a plecat din România în 1989 și a locuit în Maroc și Franța, românca și-a construit o carieră în domeniul imobiliar spaniol.

Ea conduce propria agenție și spune că Marbella, Spania, a devenit un magnet pentru cumpărătorii internaționali.

De ce aleg oamenii Marbella

Potrivit lui Karen Dadonn, interesul pentru Marbella nu se explică doar prin proprietățile de lux.

„Tot mai mulți europeni și-au îndreptat privirea spre Marbella pentru climă, stil de viață și siguranță, iar oferta de proprietăți noi nu a ținut pasul. Dincolo de climă și rentabilitate, oamenii vin aici pentru un mod de viață: sport, aer liber, spații verzi. Benahavís, de exemplu, este unul dintre municipiile cu cea mai mică densitate de construcții din zonă, cu multă vegetație și proximitate directă cu marea, condiții ideale pentru un stil de viață sănătos și activ. ”

Românca spune că pandemia a schimbat și ea perspectiva multor cumpărători.

„Iar 2020 a marcat un punct de cotitură. Pandemia ne-a arătat cât de fragilă poate fi normalitatea și cât de riscant e să amânăm mereu deciziile importante.”

Marbella este astăzi comparată cu destinații precum Miami, Dubai, Monte Carlo și Saint-Tropez. Prețul mediu de listare este estimat la aproximativ 4.400-5.500 de euro pe metru pătrat, în funcție de zonă și sursă.

Tot mai mulți români caută proprietăți în Marbella

Karen Dadonn observă o creștere clară a interesului românilor pentru Costa del Sol.

„Până în 2020, clienții români erau sporadici. De atunci, cererea a devenit constantă, o tendință pe care o vedem clar și în agenția noastră.”

Printre motive se află clima, stilul de viață, conectivitatea aeriană cu România și perspectiva investițională.

Un alt factor a fost războiul din Ucraina.

„Nu în ultimul rând, contextul geopolitic din 2022 a jucat un rol: pentru unii cumpărători, conflictul din Ucraina a fost un motiv suplimentar de a căuta o reședință secundară departe de zona de risc.”, a adăugt Karen.

Cum este comunitatea românească din Marbella

Comunitatea românilor din Marbella și Costa del Sol este tot mai diversă. Potrivit lui Karen Dadonn, românii provin din orașe precum Cluj, Iași, Arad, Deva, Timișoara și București.

„Sunt oameni de afaceri, profesii liberale, artiști, în general persoane care caută fie o investiție profitabilă de folosit pentru vacanțe, fie o reședință secundară.”

Românii stabiliți permanent în zonă activează în domenii precum construcții, arhitectură, gastronomie, modă, design și inginerie, a mai spus românca.

„Oameni care duc mai departe, cu cinste, numele României”, subliniază Karen Dadonn.

În Marbella nu există însă un cartier românesc propriu-zis. Distanțele mici dintre localitățile de pe Costa del Sol fac ca această comunitate să fie răspândită în mai multe zone.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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K62i 12.08.2026, 09:16

serios?? mai este unul din Iasi in Hurgada Egipt ,la acesta sunt cele mai mari preturi!

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