Amendă de până la 5.000 de euro pentru udatul gazonului

Weilrod are aproximativ 6.800 de locuitori și se află în regiunea Taunus. După săptămâni în care oamenilor li s-a cerut să economisească apă, autoritățile au ajuns la concluzia că apelurile voluntare nu mai sunt suficiente și au venit cu o ordonanță prin care se interzice risipa și stocarea apei în perioada în care rezervele sunt puternic afectate de secetă.

Printre activitățile vizate se numără udarea grădinilor, a gazonului și a altor suprafețe, dar și umplerea piscinelor. Cei care nu respectă restricțiile riscă amenzi de până la 5.000 de euro, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung. Primarul localității, Götz Esser, spune că măsurile sunt necesare atât pentru protejarea rezervelor de apă potabilă, cât și pentru păstrarea unei cantități suficiente de apă în cazul unor incendii. Pericolul este cu atât mai mare cu cât seceta a crescut și riscul incendiilor de vegetație și de pădure după ce Europa de Vest a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie pentru lunile iunie și iulie din istorie.

Autoritățile pot vedea consumul până la fiecare casă

Weilrod are un avantaj atunci când încearcă să descopere unde se consumă cantități neobișnuit de mari de apă pentru că sistemul local de alimentare a fost digitalizat relativ devreme. Primarul spune că autoritățile pot urmări destul de precis consumul și pot ajunge până la nivelul unei anumite gospodării.

În mod normal, tehnologia este utilă pentru detectarea rapidă a unor pierderi provocate, de exemplu, de o conductă spartă. În perioadele de secetă, aceleași informații pot arăta și unde apare brusc un consum foarte mare.

„Atunci știm: fie se udă gazonul, fie se umple rezervorul”, a explicat Götz Esser, citat de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Primarul: „Nu mai este suficient să facem apel la oameni”

Autoritățile au încercat inițial să reducă folosirea apei fără sancțiuni. Mulți dintre locuitorii din Weilrod au respectat timp de mai multe săptămâni recomandările de economisire. Până în weekend, indicatorul privind situația rezervelor de apă se afla încă pe nivelul galben. Potrivit primarului, doar un număr redus de oameni au continuat să consume cantități mari de apă, în ciuda apelurilor autorităților. Seceta a continuat însă, iar situația rezervelor s-a înrăutățit.

Primăria a instituit pe 10 august situația de urgență privind alimentarea cu apă potabilă și a pus imediat în aplicare restricțiile, care rămân valabile până când autoritățile decid retragerea lor. Pentru primar, problema nu mai putea fi rezolvată doar cerându-le oamenilor să consume mai puțină apă.

„Este responsabilitatea administrației să protejeze apa potabilă”, a explicat edilul, potrivit publicației germane.

Apa trebuie păstrată și pentru stingerea incendiilor

Una dintre principalele temeri ale administrației este că un consum foarte ridicat ar putea pune în pericol rezervele necesare pompierilor. În regiunea Taunus, vegetația este puternic afectată de uscăciune, iar autoritățile vor să se asigure că există suficientă apă dacă izbucnește un incendiu.

Problema rezervelor de apă nu este limitată la Weilrod. Mai multe localități din zona Taunus au ajuns în această vară la niveluri ridicate de avertizare și le-au cerut locuitorilor să reducă drastic folosirea apei, în timp ce în München, locuitorii care își spală mașina acasă riscă o amendă de până la 50.000 de euro.

Într-o altă localitate, vecinii îi reclamă pe cei care udă proprietățile

Și în Schmitten, o altă localitate din districtul Hochtaunus, a fost declarată o situație de urgență legată de apa potabilă. Primarul Julia Krügers a declarat că, după introducerea măsurilor, vârfurile foarte mari de consum au început să scadă. Problema nu a dispărut însă complet.

Schmitten, care are aproximativ 9.500 de locuitori, dispune și ea de contoare digitale, însă acestea nu au fost instalate la toate proprietățile. Sistemul permite totuși autorităților să observe străzile în care consumul este neobișnuit de mare. În unele situații, chiar locuitorii au sesizat administrația după ce au văzut că anumite proprietăți continuau să fie udate în ciuda restricțiilor. Autoritățile au anunțat că vor începe să aplice amenzi pentru asemenea încălcări, primele sancțiuni fiind cuprinse între 150 și 300 de euro, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung.

În mai multe localități din Hessa, restricțiile au fost introduse pentru ca apa disponibilă să rămână suficientă atât pentru consumul populației, cât și pentru intervențiile pompierilor în timpul perioadei de secetă.

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