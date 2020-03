De Adrian Cochino,

Florentina Cenușă și soțul ei, doi români din Tulcea, ”vindeau aer”, până de curând, în micuța localitate San Isidro, din Tenerife, adică umpleau buteliile cu aer comprimat pentru centrele de scufundări din zonă. Afacerea lor s-a închis după ce ordonanța guvernului de la Madrid a suspendat practic viața obișnuită în întreaga țară, în tentativa de a stopa răspândirea virusului.

La câteva zile după acest moment trist, cei doi s-au apucat de altă treabă: confecționarea de echipamente de protecție pe care le donează medicilor și polițiștilor locali. Cererea e mare.

”Aveam această imprimantă 3D pe care și-o făcuse cadou soțul meu, anul trecut, de Crăciun, dar nu am avut timp să lucrăm pe ea. Când a început marea nebunie, cehii de la Prusa au creat un model de vizieră. Era însă mai complicat să o confecționezi, așa că am căutat un alt model, mai simplu, ceva adaptat. Ne-a ieșit o vizieră ușoară, pe care să o poți monta facil, acasă. Era esențial să ne descurcăm ieftin și rapid, datorită interdicțiilor de a ieși din casă”, spune Florentina Cenușă, pentru Libertatea.

Primele viziere au fost donate centrului medical din localitate

Imprimanta 3D poate produce și măști, ba chiar a făcut-o, dar procedeul este mai migălos, așa că tot vizierele rămân baza.

Primele bucăți le-am dus la centrul medical de unde locuim noi, în San Isidro, unde au și urgențe. M-am gândit că primii care intră în contact cu bolnavii sunt ei, cei de la urgențele locale, pentru că aici se face prima triere. Florentina Cenușă:

În ultimele zile, numărul de donații s-a mărit. Cei doi soți au mai dus viziere la un alt centru medical și la o secție de poliție.

Recomandări Romexpo, spital de campanie pentru bolnavii COVID-19? Întâlnirea care a pus capac mandatului lui Victor Costache

Cum funcționează imprimanta 3D:

Apel pentru materiale

Nu au fost singuri în acest demers. Imprimanta produce partea de susținere pe cap. Partea frontală a vizierei a fost realizată cu ajutorul unei mașini de plastifiere pe care cei doi au luat-o de la un magazin alimentar românesc din zonă.

Imprimanta lucrează aproape continuu, inclusiv noaptea, așa că producția de viziere poate urca la 20 de bucăți pe zi.

Momentan, problema este mai degrabă lipsa de material. Așa că românii din comunitate au făcut un apel pentru orice fel de material care ar putea fi folosit drept materie primă pentru realizarea vizierelor.

”Am cerut materiale pentru că majoritatea magazinelor sunt închise și nu reușesc să găsesc ce am nevoie. Mâine (vineri, n.r.), teoretic, poliția din Santiago de Teide îmi va trimite câteva materiale”, spune Florentina Cenușă.

Recomandări ”Unii medici consultă din ușă, noi riscăm cu pacienții COVID-19”, spun asistenții. Acuzații chiar în spitalul lui Streinu-Cercel. Managerul: ”Istericale de moment”

Între timp, românca speră să mai achiziționeze încă o imprimantă, pentru sporirea producției.

Florentina Cenușă speră să mai facă rost de materiale pentru a produce mai multe viziere

”Cel mai mult îmi vor lipsi îmbrățișările”

Cum au reacționat medicii și asistentele de la centrul medical când au primit echipamentele de protecție?

”Foarte bucuroși. Și aici, ca peste tot, medicii și asistentele au un număr limitat de posibilități de a se proteja. Spania nu e Germania sau Japonia”, spune Cenușă.

Au fost oarecum surprinși că vine cineva să le ofere ceva pentru că aici nu există acest obicei. La școală nu mergi să oferi învățătoarei o floare. Cu atât mai puțin în sistemul de sănătate, nu te duci cu atenții la medici. Florentina Cenușă:

Au fost foarte surprinși, apoi ne-au mulțumit. Păcat că acum nu mai avem voie să ne luăm în brațe, așa cum o facem de obicei, inclusiv cu clienții. Cel mai mult în perioada aceasta îmi vor lipsi îmbrățișările”, spune românca.

Cum a închis coronavirusul o insulă

Cei doi, care au lucrat și în România în industria turismului, au ajuns în Canare în noiembrie 2016, unul dintre motivele pentru care au părăsit țara fiind Radu Mazăre, fostul edil al Constanței, și conflictul cu acesta.

Recomandări Pericolul speranțelor false de la Antena 3: nu există un vaccin românesc împotriva coronavirus, el nu se află pe lista celor 44 posibile vaccinuri de la ONU

Acum, epidemia a lovit în plin insula spaniolă din Atlantic, puternic dependentă de turism.

În Canare, datele oficiale vorbesc despre 800 de cazuri de infecție. În Spania, situația e una sumbră, cu aproape 60.000 de cazuri și peste 4.000 de decese.

Florentina Cenușă și soțul ei au ajuns în Tenerife în 2016 FOTO: Arhiva personală

”Nu mai există niciun fel de turist. A murit insula. Cred că în jur de 70% din veniturile acestei insule sunt din turism. Când turismul este zero, totul este mort. Hoteluri goale, restaurante care oricum nu se mai deschid, mii de oameni care au rămas fără joburi. Acum, fiecare trăiește din ce mai are de mâncat”, spune românca.

Guvernul spaniol a dat o ordonanță pentru susținerea afacerilor, inclusiv a autonomilor, echivalentul persoanelor fizice autorizate, cum sunt cei doi soți. Urmează acum ca fiecare întreprinzător să își facă un dosar, dosarul trebuie aprobat, apoi, probabil va veni și micul ajutor financiar.

”Momentan nu ne descurcăm foarte rău. Singura parte bună e că nu plătim chirie unde locuim pentru că am vândut tot ce am avut în România și ne-am luat un apartament aici. Ceea ce e un mare plus și ne-a dat voie să și ajutăm comunitatea. Din puținul care ne rămâne mai tăiem de la cheltuielile zilnice pentru a putea să ajutăm”, mai spune Florentina Cenușă.

Citeşte şi:

Inteligență artificială în lupta cu noul coronavirus. În ce spitale este folosită

Germania explică de ce are atât de puține decese: 500.000 de persoane sunt testate săptămânal

Prima pacientă care a ieșit de la terapie intensivă la Valladolid, în aplauzele medicilor, a murit după 36 de ore

GSP.RO Mircea Badea, oprit în trafic de filtrul de Poliție: „Discuția a fost superbă. Tremura tot, săracul”

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2020. Vărsătorii au nevoie de pace