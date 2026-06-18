România va pleda pentru o poziție fermă și unitară în fața provocărilor de securitate de la granițele sale, punând accent pe sancționarea agresiunilor rusești și pe obținerea unor fonduri europene consistente pentru dezvoltare.

Securitatea Flancului Estic: România cere condamnarea violării spațiului aerian

Pe fondul deteriorării grave a situației de securitate din regiunea Mării Negre, provocată de războiul de agresiune al Federației Ruse, România va pune pe masa Consiliului European o problemă critică: incidentele recente cu drone care au afectat spațiul aerian al statelor membre și populația civilă.

Președintele României va solicita reflectarea adecvată a acestor provocări în Concluziile oficiale ale summitului și va cere o condamnare categorică a tentativelor Moscovei de a escalada conflictul.

„România susține menținerea unei abordări unitare și ferme la nivel european, prin creșterea presiunii asupra Federației Ruse, inclusiv prin adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

Pentru a răspunde acestor amenințări, Bucureștiul va pleda pentru:

Progrese concrete în ceea ce privește capacitatea de apărare a Uniunii Europene.

O atenție sporită acordată securizării Flancului Estic.

Operaționalizarea rapidă a proiectului militar „Eastern Flank Watch”, asigurând totodată o deplină complementaritate cu acțiunile NATO.

Pas istoric pentru Ucraina și Republica Moldova

Un alt punct de interes major pentru România este extinderea Uniunii Europene. Președintele țării va saluta decizia istorică de la 15 iunie 2026, când s-a deschis oficial primul capitol de negociere (Elemente Fundamentale) pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova.

România va insista ca acest proces să avanseze într-un ritm susținut și va transmite un mesaj puternic de susținere pentru Chișinău, în perspectiva Summitului UE-Republica Moldova, programat imediat după Consiliul European, pe 22 iunie 2026.

Cum va arăta bugetul UE 2028-2034

Liderii europeni vor aborda în premieră și propunerea revizuită de document orizontal („Nego-box”) pentru Cadrul financiar multianual 2028-2034. Pentru prima dată, acest pachet include propuneri concrete de alocări financiare pentru statele membre.

România, prin vocea președintelui Nicușor Dan, va cere un buget ambițios, adaptat nevoilor reale de dezvoltare și va reitera solicitările transmise prin grupul „Prietenii Coeziunii”:

Alocări naționale sporite pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună (PAC).

Mecanisme flexibile de implementare, care să permită autorităților de la București să își eșaloneze investițiile în funcție de realitățile economice naționale și regionale.

Acces extins pentru companiile românești la instrumentele destinate competitivității, prin sprijinirea industriilor strategice din țară în cadrul noului Fond European de Competitivitate (FEC).

Obiectivul României este ca un acord politic general privind viitorul buget multianual să fie formulat până la finalul acestui an.

Provocările economice globale și criza prețurilor la energie

Summitul de la Bruxelles va include și o analiză profundă a competitivității economice a UE în raport cu marii competitori strategici, cum este China. România sprijină aplicarea unor instrumente comerciale ferme pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare și scăderea dependențelor economice.

Pe plan intern, liderii europeni vor discuta despre implementarea foii de parcurs „O Europă, o piață”, dar și despre o problemă care afectează direct buzunarele cetățenilor: prețurile la energie.

Contextul geopolitic volatil și tensiunile persistente din Orientul Mijlociu reclamă măsuri europene suplimentare. În acest sens, revizuirea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) rămâne o prioritate majoră pentru România, fiind vitală pentru menținerea competitivității industriilor energo-intensive din economia națională.

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