Expert auto: „Defecțiunile îi iau adesea pe șoferi prin surprindere”

Kazimieras Urbonas, expert auto și Manager de Excelență pentru Furnizori la Ovoko, atrage atenția asupra riscului crescut din România:

„Defecțiunile îi iau adesea pe șoferi prin surprindere, în special în țări ca România, unde condițiile dificile de drum sau vremea extremă pot crește riscul. Cunoașterea zonelor cu risc ridicat le permite automobilistilor să planifice rute mai sigure, să își pregătească vehiculele și să minimizeze întreruperile neașteptate în timpul călătoriilor.”

De altfel, România are al treilea cel mai vechi parc auto din Europa, cu 80% din mașini având peste 10 ani vechime. Iar guvernanții pregătesc o nouă taxă pentru mașinile vechi.

Cum s-a realizat clasamentul

Echipa Ovoko a analizat patru indicatori principali pentru toate țările UE:

vârsta medie a vehiculelor

calitatea drumurilor

nivelul traficului

zilele anuale de îngheț

Acești factori au fost combinați într-un „scor de risc de defecțiune”, care arată ce țări europene sunt cele mai expuse defecțiunilor auto.

România, pe primul loc în topul defecțiunilor auto

Țara noastră a obținut cel mai mare scor de risc, 98,30, depășind state precum Ungaria (91,50), Letonia (90,40), Polonia (88,15) și Slovacia (88,11).

La polul opus, Olanda are cel mai mic risc de defecțiuni, cu un scor de 23,70, datorită unei flote de vehicule mai noi (vârsta medie de 11,70 ani), a unui număr redus de zile cu îngheț (29 pe an) și a celui mai mare scor de calitate a drumurilor, 6,4.

În ansamblu, scorul mediu de risc de defecțiune în Europa este 61,40, ceea ce arată o diferență semnificativă între statele cu infrastructură și parcuri auto moderne și cele cu vehicule mai vechi și drumuri precare.