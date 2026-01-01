Cuprins:
România, tot mai departe de euro
România se luptă să reducă cel mai mare deficit bugetar al UE, ceea ce înseamnă că ar putea dura câțiva ani pentru a-și stabiliza finanțele și a avea o perspectivă realistă de a adera la zona euro. Sprijinul public pentru euro este de 59%, a arătat sondajul Eurobarometru.
Cu toate acestea, confruntată cu o inflație ridicată, măsuri de austeritate și o extremă dreaptă energică care așteaptă în curând alegerile din 2028, subiectul a dispărut din discuțiile publice, notează agenția de presă.
Ungaria îndeplinește toate condițiile, dar nu vrea
Depre Ungaria, Reuters noteză că aproximativ 72% din publicul maghiar susține adoptarea monedei euro, conform unui sondaj Eurobarometru realizat în octombrie-noiembrie pentru Comisia Europeană. Acesta este cel mai ridicat nivel de susținere dintre celelalte țări ale UE, în ciuda euroscepticismului prim-ministrului Viktor Orban.
Ungaria are însă și cea mai mare datorie a UE ca procent din producția economică din afara zonei euro, în timp ce reducerile deficitului de la pandemia de COVID-19 au stagnat pe fondul cheltuielilor preelectorale masive ale lui Orban.
Chiar dacă îndeplinește toate criteriile de aderare, aderarea la zona euro nu va fi posibilă fără o supermajoritate parlamentară, deoarece Orban, care se opune unei integrări mai profunde în UE, a consacrat forintul ca monedă națională a Ungariei în constituție.
Polonia nici nu-și pune problema să treacă la euro
În Polonia, unde sprijinul public pentru euro este de doar 45%, ministrul de finanțe Andrzej Domanski a declarat că Varșovia nu lucrează la adoptarea unității, iar cea mai mare economie a UE din afara zonei euro este „fericită să aibă propria monedă”.
Jaroslaw Kaczynski, liderul celui mai mare partid de opoziție, Lege și Justiție, a declarat că oricine se străduiește să introducă euro este „un dușman de moarte al Poloniei”.
Cehii nu susțin trecerea la euro
Sprijinul public ceh pentru euro este de 30%, potrivit sondajului Eurobarometru, iar guvernul nu are planuri să ia măsuri pentru adoptarea acestuia.
Nivelurile datoriei naționale cehe sunt încă mult mai mici decât în majoritatea țărilor din zona euro, așa că pentru mulți, aderarea crește riscul de a prelua responsabilitatea pentru țările mai îndatorate.
Prim-ministrul Andrej Babis a fost pro-euro ca om de afaceri și politician timpuriu, dar de atunci și-a mutat partidul pe poziții naționale conservatoare și eurosceptice.
Acum propune consacrarea coroanei în constituție.
Nici suedezii, nici danezii nu-și doresc adoptarea monedei euro
În Suedia, doar un mic partid susține deschis aderarea la zona euro, în timp ce Democrații Suedezi, partidul populist – al doilea grup ca mărime din parlament, al cărui sprijin este crucial pentru guvernul minoritar de dreapta – se opun, ceea ce înseamnă că orice dezbatere despre aderare va rămâne probabil academică.
Suedia a aderat la UE în 1995, dar un referendum din 2003 a respins adoptarea monedei euro cu o majoritate de 56% la 42%.
Sprijinul public pentru euro este de 39%, conform sondajului Eurobarometru, opoziția față de adoptare scăzând de la peste 80% în urma crizei datoriilor din zona euro din 2012-2013.
Danemarca, țara care a aderat la UE în 1973, este singurul membru al blocului care are dreptul de a nu participa la euro, ceea ce înseamnă că are dreptul de a rămâne în afara zonei monetare chiar și atunci când sunt îndeplinite toate criteriile de aderare. Sprijinul public pentru adoptarea monedei euro este de 33%.
