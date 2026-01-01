România, tot mai departe de euro

România se luptă să reducă cel mai mare deficit bugetar al UE, ceea ce înseamnă că ar putea dura câțiva ani pentru a-și stabiliza finanțele și a avea o perspectivă realistă de a adera la zona euro. Sprijinul public pentru euro este de 59%, a arătat sondajul Eurobarometru.

Cu toate acestea, confruntată cu o inflație ridicată, măsuri de austeritate și o extremă dreaptă energică care așteaptă în curând alegerile din 2028, subiectul a dispărut din discuțiile publice, notează agenția de presă.

Ungaria îndeplinește toate condițiile, dar nu vrea

Depre Ungaria, Reuters noteză că aproximativ 72% din publicul maghiar susține adoptarea monedei euro, conform unui sondaj Eurobarometru realizat în octombrie-noiembrie pentru Comisia Europeană. Acesta este cel mai ridicat nivel de susținere dintre celelalte țări ale UE, în ciuda euroscepticismului prim-ministrului Viktor Orban.

Ungaria are însă și cea mai mare datorie a UE ca procent din producția economică din afara zonei euro, în timp ce reducerile deficitului de la pandemia de COVID-19 au stagnat pe fondul cheltuielilor preelectorale masive ale lui Orban.

Chiar dacă îndeplinește toate criteriile de aderare, aderarea la zona euro nu va fi posibilă fără o supermajoritate parlamentară, deoarece Orban, care se opune unei integrări mai profunde în UE, a consacrat forintul ca monedă națională a Ungariei în constituție.

Polonia nici nu-și pune problema să treacă la euro

În Polonia, unde sprijinul public pentru euro este de doar 45%, ministrul de finanțe Andrzej Domanski a declarat că Varșovia nu lucrează la adoptarea unității, iar cea mai mare economie a UE din afara zonei euro este „fericită să aibă propria monedă”.

Jaroslaw Kaczynski, liderul celui mai mare partid de opoziție, Lege și Justiție, a declarat că oricine se străduiește să introducă euro este „un dușman de moarte al Poloniei”.

Cehii nu susțin trecerea la euro

Sprijinul public ceh pentru euro este de 30%, potrivit sondajului Eurobarometru, iar guvernul nu are planuri să ia măsuri pentru adoptarea acestuia.

Nivelurile datoriei naționale cehe sunt încă mult mai mici decât în ​​majoritatea țărilor din zona euro, așa că pentru mulți, aderarea crește riscul de a prelua responsabilitatea pentru țările mai îndatorate.

Prim-ministrul Andrej Babis a fost pro-euro ca om de afaceri și politician timpuriu, dar de atunci și-a mutat partidul pe poziții naționale conservatoare și eurosceptice.
Acum propune consacrarea coroanei în constituție.

Nici suedezii, nici danezii nu-și doresc adoptarea monedei euro

În Suedia, doar un mic partid susține deschis aderarea la zona euro, în timp ce Democrații Suedezi, partidul populist – al doilea grup ca mărime din parlament, al cărui sprijin este crucial pentru guvernul minoritar de dreapta – se opun, ceea ce înseamnă că orice dezbatere despre aderare va rămâne probabil academică.

Suedia a aderat la UE în 1995, dar un referendum din 2003 a respins adoptarea monedei euro cu o majoritate de 56% la 42%.

Sprijinul public pentru euro este de 39%, conform sondajului Eurobarometru, opoziția față de adoptare scăzând de la peste 80% în urma crizei datoriilor din zona euro din 2012-2013.

Danemarca, țara care a aderat la UE în 1973, este singurul membru al blocului care are dreptul de a nu participa la euro, ceea ce înseamnă că are dreptul de a rămâne în afara zonei monetare chiar și atunci când sunt îndeplinite toate criteriile de aderare. Sprijinul public pentru adoptarea monedei euro este de 33%.

