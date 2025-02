Kremlinul plusează în spiritul devizei „Dezbină și stăpânește”, de această dată prin Viktor Medvedciuk, oligarhul și politicianul implicat în reprimarea manifestațiilor proeuropene de la Kiev din decembrie 2013 – februarie 2014 și în susținerea rebeliunii proruse din Donbas.

Într-un interviu acordat pentru TASS în contextul intensificării discuțiilor asupra unei posibile soluții de pace în Ucraina, Medvedciuk reia propaganda obișnuită a Kremlinului precum că președintele ucrainean Volodimir Zelenski este un „nazist” și sugerează că înlăturarea acestuia de la putere ar putea duce la „progrese în negocierile” de pace.

O altă „cale de ieșire”, potrivit lui Medvedciuk, ar putea fi împărțirea Ucrainei. Într-o tentativă de a-i instiga pe ucraineni împotriva țărilor vecine și de a crește sentimentul antiucrainean în țările vecine, finul lui Putin a susținut că mai multe țări, printre care și România, au de mult timp intenția de a anexa anumite teritorii din Ucraina, pe care a numit-o o „țară artificială”.

Ba mai mult, Medvedciuk spune că politicieni din țările vecine Ucrainei au exprimat în mod repetat și chiar au îndemnat guvernele lor să realizeze idei revizioniste. În România, astfel de idei, care au „justificare istorică și oportunitate” în viziunea lui Viktor Medvedciuk, au fost formulate de liderul S.O.S. Diana Șoșoacă, o preferată a publicațiilor regimului de la Moscova.

„Este bine-cunoscut că anumite țări din Uniunea Europeană, cum ar fi Polonia, Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria, nutresc de mult timp ideea de a anexa anumite teritorii ucrainene care au fost încorporate artificial în Ucraina modernă. Politicieni din aceste țări au exprimat în mod repetat și chiar au îndemnat guvernele lor să realizeze aceste idei, care au justificare istorică și oportunitate”, pretinde Medvedciuk.

El i-a acuzat totodată pe ultimii doi președinți ai Ucrainei – Petro Poroșenko și Volodimir Zelenski – că au „încălcat flagrant” drepturile minorităților naționale și ignoră Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare.

„Singura cale corectă de ieșire din această situație este punerea în aplicare a ideilor politicienilor din aceste țări de a lua sub protecție populația și teritoriile în care trăiesc reprezentanți ai minorităților naționale”, insistă Medvedciuk. În opinia lui, și Rusia are toate motivele să preia toate „pământurile sale istorice”.

În afară de Șoșoacă, un alt politician român care a exprimat poziții revizioniste este candidatul la președinție Călin Georgescu. „Se schimbă lumea. Se vor schimba frontiere. Mai mult de atât – dacă se schimbă frontiere, unde suntem noi? Avem Bucovina de Nord – interes. Avem Bugeacul, avem Maramureșul de Nord – corect? Din fosta Transcarpatia mai rămâne și pe la unguri, Lvovul care o să rămână la polonezi, și Malorusia („Mica Rusie”, termen din secolul al XIV-lea considerat jignitor de către ucraineni – n.r.)”, a spus Georgescu într-un interviu acordat pentru jurnalistul Ion Cristoiu.

Însă aspirațiile revizioniștilor – români, unguri, bulgari etc. – sunt în contradicție, teritoriul Bugeacului fiind dorit atât de liderul naționalist bulgar Konstandin Kostadinov, cât și de fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

În vara anului 2022, Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și o portavoce a propagandei Kremlinului, a publicat două hărți ale Europei, iar pe una dintre ele Ucraina apărea împărțită între țările vecine, inclusiv cu România.

Potrivit hărții lui Medvedev, care susține că provine de la „analiști occidentali”, Ucraina ar mai rămâne doar regiunea Kiev, iar cea mai mare parte a sa ar fi ocupată de Rusia. Poloniei i-ar fi atribuită mare parte din vestul Ucrainei, iar Ungariei – regiunea Ujhorod. România este prezentată cu Bucovina de Nord, nordul Basarabiei și, în mod surprinzător, cu regiunea Vinnița, dar nu și cu sudul Basarabiei (Bugeacul), arondat Rusiei. Republica Moldova rămâne într-o zonă portocalie, cel mai probabil sub influența Rusiei.

Russias deranged alcoholic, Medvedev, in his new North Korean outfit, shows a map with Putins imperial ambitions in Ukraine.



He unveiled a map of Ukraine divided between Russia, Poland and Romania.



„Ukraine is undoubtedly part of Russia!” he shouted. pic.twitter.com/YE2Uvla7tx