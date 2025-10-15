Motivul principal al acestei situații a fost scăderea producției interne cu aproape 12%, de la 23,6 milioane mc luni, la 20,8 milioane mc marți, din cauza intrării în revizie a zăcământului OMV Petrom de la Hurezani, potrivit unor surse ale publicației.

România, într-o situație similară în plină iarnă

Această situație a avut un impact semnificativ asupra pieței de gaze. Luni, pe piața PZU operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM), s-a tranzacționat o cantitate-record de gaze de 97,3 GWh cu furnizare pentru ziua de marți.

Acest volum reprezintă aproape 40% din producția internă curentă, la un preț mediu de 175,3 lei/MWh.

Un nivel mai ridicat fusese înregistrat în urmă cu opt luni, în plină iarnă, pe 23 februarie, în perioada în care, în urma scăderii volumelor depozitate și a presiunii, România s-a văzut nevoită să importe masiv gaze pentru a acoperi consumul.

Din cele 14 milioane mc importate marți din Bulgaria, România a exportat doar 3,6 milioane mc: 3,4 milioane în Republica Moldova și 0,2 milioane în Ungaria.

Restul de 10,4 milioane mc a fost alocat pieței interne, fie pentru acoperirea consumului curent, fie pentru înmagazinare.

Consum, înmagazinare de gaze și perspective

Conform estimărilor Transgaz, consumul curent de marți a fost de 26,9 milioane mc, cu aproape o treime peste producția internă din aceeași zi.

România înmagazina marți aproximativ 4,3 milioane mc. În prezent, țara are înmagazinați 32,72 TWh, reprezentând 96,62% din capacitatea totală de depozitare disponibilă.

La ritmul actual de înmagazinare, România ar mai avea nevoie de 25 de zile pentru a-și umple complet depozitele. Acest lucru înseamnă că, fără o majorare a importurilor, depozitele nu vor fi pline până pe 1 noiembrie.

În aprilie a venit vestea că România a devenit cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană în 2024, depășind pentru prima dată Olanda, fapt ce marchează un moment istoric pentru industria energetică românească.

Recent, pe 3 octombrie, când a fost foarte frig, consumul a crescut brusc, dar șeful Transgaz spunea că România are suficiente gaze pentru iarnă.

Dar țara noastră importă și curent electric, nu numai gaze. România a luat cu 57% mai multă energie din Rusia față de anul trecut.