Prune bine coapte și borcane

Pentru a obține un magiun de calitate, sunt necesare doar câteva ingrediente simple: prune bine coapte și borcane curate și sterilizate. Procesul de preparare începe cu spălarea atentă a borcanelor și a fructelor.

Prunele se curăță de codițe și sâmburi, apoi se pun într-o cratiță groasă, fără a adăuga apă. Se gătesc la foc mediu spre mic, acoperite, până când încep să lase zeamă. Cand incep sa lase zeama, se reduce focul la minum și fructele se lasă până se înmoaie bine. Se amestecă ocazional cu o lingura din lemn.

După ce fructele sunt foarte moi, se zdrobesc iar amestecul obținut se introduce apoi în cuptorul preîncălzit la 180 de grade.

Coacerea magiunului

Magiunul se coace la foc mic în cuptor timp de aproximativ 5 ore. În acest interval, se amestecă de 2-3 ori pentru a asigura o consistență uniformă. Culoarea se închide treptat, iar textura devine din ce în ce mai densă.

Sterilizarea borcanelor

În timpul coacerii magiunului, borcanele se sterilizează în cuptor pentru 30 de minute. Acest pas este crucial pentru conservarea corectă a produsului final.

Finalizarea procesului

Odată ce magiunul a atins consistența dorită, se toarnă în borcanele calde. Acestea se reintroduc în cuptor pentru încă 20-30 de minute la foc mic, până când se formează o crustă la suprafață.

După răcire, borcanele se închid ermetic cu capace sterilizate. Nu este necesară adăugarea de conservanți, deoarece crusta formată la suprafață asigură conservarea naturală.

Magiunul rezultat are un gust dulce-acrișor, fără a necesita adaos de zahăr. Dulceața finală depinde de cât de coapte au fost prunele folosite. Pentru o conservare optimă, borcanele se păstrează în locuri răcoroase și întunecate, cum ar fi un balcon închis sau o cămară.