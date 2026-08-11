Codin Maticiuc a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Actorul a povestit că tatăl său a fost diagnosticat cu cancer la gât și a avut nevoie de o operație urgentă la Viena, urmată de terapie în Elveția.

După intervenție, recuperarea a fost complicată, iar bărbatului îi era dificil chiar și să vorbească, să înghită saliva sau să se hrănească. La rândul ei, mama lui Codin a primit un diagnostic de cancer, însă boala a avut în cazul ei o evoluție mult mai agresivă.

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„Tata a avut primul cancer din familie, a avut două, iar mama unul, dar mult mai violent. A fost destul de terifiant când auzi de această boală grea și necruțătoare. De atunci m-am mai obișnuit cu gândul în sensul în care cunosc statisticile care sunt îngrijorătoare. Acum vreo 6-7 ani a descoperit. Tata s-a operat de cancer la Viena și tratamentul l-a făcut în Elveția”, a dezvăluit Codin Maticiuc, la „Online story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz.

În cadrul interviului, Codin Maticiuc a povestit despre momentul în care tatăl lui l-a sunat și i-a spus că crede că are cancer, lucru care s-a și confirmat ulterior, în urma unor investigații.

„A fost foarte bizar. Tata m-a sunat din Grecia, îl durea în gât și a zis «Mă doare în gât, cred că am cancer». I-am zis să lase prostiile. El real avea cancer. Când a ajuns în România, am mers la un spital de lângă noi, s-a uitat cineva în gât la el și ne-a spus că are o tumoare. După operație, tata a reînvățat să înghită, să mănânce și să vorbească. Am stat acolo cu el niște luni de zile”, a povestit Codin Maticiuc, pentru sursa citată.