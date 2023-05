„Ca preşedinte ANAF pot să discut doar pe partea de venituri. La partea de cheltuieli nu am acces, să văd cum a fost construită, unde se regăsesc, putem să avem surprize cu alte cheltuieli care poate nu au fost prognozate şi au apărut între timp. E clar că, pe partea de venituri, veniturile au fost supraestimate, lucru pe care l-a spus Consiliul Fiscal anul trecut în decembrie. Există raportul lor, noi am spus că nu se poate atinge oricâte eforturi am face, pentru că colectarea depinde de trei factori clari, de puterea economiei unei ţări la un moment dat, de nivelul de impozitare şi de capacitatea administrativă”, a spus Heiuș la Digi24, potrivit news.ro.

Acesta a subliniat că România nu este pregătită să revină impozitarea progresivă, care a fost până în 2005, atunci când s-a introdus cota unică de impozitare.

„Eu cred că astăzi România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă, nu din punct de vedere tehnic, al Agenţiei, pentru că dacă se dă o lege, Agenţia va face cumva şi o va aplica. Problema este, contribuabilii români, cetăţenii României sunt pregătiţi să treacă la o impozitare progresivă? Eu cred că mai devreme de 2026-2027 nu putem să avem o discuţie serioasă şi o aplicare efectivă a unui asemenea impozit. Decizia va fi politică, aşa cum este normal”, a încheiat Heiuş, cel care a fost susținut de PNL pentru șefia ANAF.

Recomandări Suferința nevăzută a dependenților de jocuri de noroc. Medici psihiatri: „Este o cocaină digitală și ei nu se pot ascunde de drog, este peste tot”

După rotativa guvernamentală, ANAF va reveni PSD, iar noul șef ar putea fi secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Mihai Diaconu, potrivit profit.ro.

PNL vrea cotă unică, PSD vrea impozitare progresivă

Liberala Alina Gorghiu, preşedinta interimară a Senatului, a afirmat pe 2 mai că poziţia PNL rămâne aceea că impozitarea progresivă nu este o soluție potrivită pentru a aduce bani la buget, dar a adăugat că se dorește reducerea cheltuielilor nejustificate din sistemul public.

„Poziţia PNL este că exclude orice fel de impozitare progresivă, motiv pentru care suntem în continuare partidul care protejează mediul privat, antreprenorii privaţi, angajaţii din sistemul privat şi nu considerăm că ei trebuie pedepsiţi în vreun fel. În acelaşi timp, nu spunem nu reducerii unor cheltuieli în sistem public, care nu sunt justificate”, a spus senatoarea PNL.

Afirmațiile acesteia au venit după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că „mai există un singur stat european care nu are impozitarea progresivă. Să mă ierte partenerii mei, nu înseamnă că s-a ales praful de liberalism. Cota unică nu mai există” și a adăugat: „Rusia mai are cotă unică”.

De asemenea, ministrul finanțelor Adrian Câciu a declarat recent că trecerea la impozitarea progresivă este recomandată de „toate instituţiile financiare internaţionale” și că nu este programată pe termen scurt, ci în aproximativ 3-5 ani.

Recomandări EXCLUSIV. Interviu la Cannes cu Johnny Depp. Despre nevoia ca bărbatul să-și recunoască slăbiciunea în fața femeii de lângă el: „În unele puncte, sunt mai mic decât tine”

Surse guvernamentale apropiate de premierul PNL Nicolae Ciucă au spus însă recent pentru Libertatea că în acest moment nu se poate trece la impozitarea progresivă, așa cum dorește partidul condus de viitorul premier PSD, Marcel Ciolacu. „România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă. Impozitarea progresivă ar trebui făcută pe venitul global. În momentul de față, în România nu avem cum”, au precizat sursele citate.

Totodată, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a confirmat recent că impozitul progresiv „este o problemă politică”, iar despre gaura din buget, de 20 de miliarde de lei, a spus că nu lucrează cu asemenea noţiuni, care „sunt uşor obscene”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Ce se întâmplă cu Mircea Diaconu, la 73 de ani. Cu ce se ocupă acum, de fapt, după ce s-a retras la țară

TVMANIA.RO Cine sunt concurenții America Express 2024. Lista completă a vedetelor sezonului 2. EXCLUSIV

FANATIK.RO Ce alimente nu trebuie combinate niciodată. Meniul preferat al românilor este unul dintre ele

Știrileprotv.ro Trei cercetători care au lucrat la rachetele hipersonice ale Rusiei, anchetaţi pentru trădare. Kremlinul, vizat de o revoltă

Observatornews.ro Vremea 22 mai - 19 iunie 2023. Temperaturi de vară, dar cu fenomene severe. Ne așteptăm la ploi, vijelii puternice și grindină

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Cum a încercat un bărbat s-o agațe pe fiica Andreei Esca într-un restaurant. 'Avea peste 50 de ani'