România, pe locul nouă din UE la comerț online. Aproape 13 miliarde de euro se duc pe cumpărături online

Potrivit raportului, comerțul online din România este estimat pentru acest an la 12,9 miliarde de euro, în timp ce țara noastră are un PIB de 367 miliarde de euro.

Față de anul trecut, creșterea comerțului online este de 10%.

Datele mai arată că 63% din populația dintre 16 și 74 de ani au făcut achiziții online de bunuri și servicii, în vreme ce 96% din populația din același segment accesează internetul.

Creștere masivă

Spre comparație, economia României era de 221 miliarde de euro în anul 2020, cel al pandemiei, când comerțul online era doar 2,52% din PIB.

În acel an, doar 85% din populație accesa internetul și doar 38% făcea cumpărături online.

Conform datelor, Google este motorul de căutare preferat de români, cu o cotă de piață de 97%, iar Bing era folosit de 3%.

Cel mai mare retailer online din România este eMAG, compania controlată de către grupul Prosus și omul de afaceri Iulian Stanciu. Alți competitori sunt lanțurile Altex, Flanco, Dedeman, Carrefour, dar și retaileri specializați precum F64 sau Noriel.

Campionii Europei

Cele mai mari creșteri pentru comerțul online la nivel european sunt consemnate în Bosnia (117%), Ucraina (92%) și Bulgaria (20%), în vreme ce ponderea cea mai mare pentru comerțul online în totalul economiei este consemnată în Estonia (13,17%), Grecia (7,67%) și Danemarca (6,49%).

