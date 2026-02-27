Elevii români care au cucerit podiumul la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026

„Am avut în timpul vizitei oficiale la Ljubljana și un moment special de mândrie, întâlnind la sediul Ambasadei noastre membrii echipei naționale a României care au reprezentat țara noastră la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026)”, a declarat ministra pe Facebook.

Competiția a reunit peste 120 de elevi din 38 de țări, iar elevii români au impresionat prin cunoștințele lor teoretice și prin abilitatea de a dezvolta modele de inteligență artificială și de a rezolva probleme etice complexe.

Medalia de argint a fost câștigată de David Ștefan Tache, elev al Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov. Medaliile de bronz au fost obținute de Alexandru Ardeleanu, de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, și Rareș Ștefan Stanciu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța.

România mizează pe noua generație în domeniul inteligenței artificiale

Ministra a felicitat și alți membri ai echipei, precum Alexandru Lensu, elev la Colegiul Național „Unirea” din Vrancea, pentru contribuția sa la succesul echipei.

„Acești tineri sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne. Inteligența artificială este domeniul care va defini competitivitatea noastră în deceniile următoare, iar rezultatele lor de la Ljubljana demonstrează că avem potențialul pentru a contribui la inovația europeană”, a subliniat Oana Țoiu.

Potrivit declarațiilor acesteia, tinerii participanți au vorbit despre bucuria de a aborda provocări complexe, despre importanța muncii în echipă și despre sprijinul profesorilor în pregătirea lor. De asemenea, ei și-au exprimat entuziasmul pentru ediția din vară a competiției, care va fi găzduită de România, la Cluj-Napoca, și dedicată Europei Centrale.

„M-au impresionat că au vorbit despre bucuria exercițiilor grele și despre munca de echipă și prietenie”, a adăugat ministra, urându-le succes în viitoarele competiții.

