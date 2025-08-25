Prețurile pentru banane au explodat în ultimele luni

Mai exact, prețul angro pentru banane plătit de România este de 158 de euro pentru 100 de kilograme (1,58 de euro/kg).

Practic, un kilogram de banane cumpărat angro în România costă dublu față de Letonia, țara cu cele mai mici prețuri (76 de euro/100 kg).

De asemenea, în Cehia retailerii plătesc doar 96 de euro/100 kg.

Comparativ cu anul trecut, prețurile la bananele din România au crescut cu 33,8%, iar față de luna mai, fluctuațiile au fost semnificative. Retailerii au cumpărat la începutul lunii mai cu 177 de euro/100 kg, iar la finalul lunii – cu 160 de euro/100 kg.

În martie, prețul mediu angro era chiar mai mare: 181 de euro/100 kg.

De altfel, România este și exportator de banane, mandarine, nuci de cocos și kiwi. Însă trimiterile externe de fructe exotice ale României au scăzut de cinci ori într-un an.

De unde vin bananele care se vând în Europa

Uniunea Europeană importă peste 76% din banane din America Latină, alte 12,5% din țările ACP (Africa, Caraibe, Pacific), iar restul din producția internă, în special din Grecia, Spania, Portugalia, Martinica și Guadelupa.

Cele mai scumpe banane produse în UE sunt cele din Portugalia, care ajung la 164 de euro/100 kg, iar cele mai ieftine sunt cele din Cipru, doar 70 de euro/100 kg.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

În 2024, Europa a cheltuit nu mai puțin de 4,1 miliarde de euro pe banane, cumpărând 5,9 milioane de tone de banane.

Românii însă rămân campionii prețurilor, în niciun alt stat din Uniunea Europeană bananele nu sunt atât de scumpe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE