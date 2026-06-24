Instabilitatea politică amenință economia României

Alexandru Nazare avertizează că instabilitatea politică și socială poate avea efecte directe asupra economiei și a accesului la finanțare internațională. Asta în condițiile în care partidele politice din România poartă negocieri pentru a găsi o soluție pentru noul guvern.

Pe 23 iunie, consultările de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare s-au încheiat fără un premier desemnat, pe fondul lipsei unei majorități stabile în Parlament.

„Luptele din TV şi online nu rezolvă lipsurile, sănătatea sau dezrădăcinarea românilor. Ce pierdem real chiar în aceste zile. În două săptămâni, România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating, cu întâlniri deja planificate cu Fitch şi Moodys, în pregătirea următoarelor rapoarte de risc de țară, în care trebuie să convingem din nou – după ce cu greu am reuşit vara trecută – că nu merităm să ajungem în junk.”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.

Ministrul subliniază că România trebuie să își mențină credibilitatea în fața partenerilor internaționali și să evite o eventuală degradare la statutul de „junk”.

Nazare atrage atenția că miza nu este doar una financiară, ci și una de poziționare geopolitică. El avertizează și asupra riscului pierderii fondurilor europene și al deteriorării încrederii externe.

„Că România nu este o țară de periferie, ci, din contră, merită să rămână într-un loc onorabil în Europa şi într-un dialog strategic cu SUA şi cu alte mari economii ale lumii. Că România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, aşa cum risca în vara anului trecut şi că românii, în ciuda învrăjbirii alimentate azi din toate direcțiile, au nevoie ca de aer de aceşti bani şi de acest loc în lume.”, completează Alexandru Nazare.

Problemele României, enumerate de ministrul de Finanțe

Nazare vorbește despre mai multe vulnerabilități simultane, de la economie la sănătate și coeziune socială:

„Azi avem o serie de probleme grave: nesiguranța financiară şi ce ne aduce ziua de mâine – o notă de plată moştenitā din ultimii ani, pe care continuăm să o mai plătim o vreme; nesiguranța socială şi totala neîncredere unii în alții – unde suntem, cum ne privim în oglindă şi în ce ne mai regăsim? nesiguranța sanitară – cum ne îngrijim, cum are grijă sistemul de sănătatea noastră; vom ajunge să trăim cândva o viață lungă şi fără griji în România? dezrădăcinarea de țară şi de oamenii ei (pentru cei plecați) dar şi o dezrădăcinare de valori;”

Acesta critică și degradarea spațiului public și a dezbaterii online: „Mai ştim să distingem bine de rău, mai ştim să apreciem şi fapte concrete sau doar like-uri pe Facebook ori videouri pe TikTok?”

„Plătim toți”

„Nu avem doar o criză politică zilele acestea, ci un război offside din care adevărații pierzători nu sunt politicienii, ci românii. În timp ce dezbaterea alunecă pe o pantă sau pe alta, alimentată continuu în spațiul public, se întâmplă un fenomen extrem de grav și periculos: alimentarea lipsei de încredere unii în alții. Rezultă o societate întreagă slăbită, obosită, saturată. Care e costul real pe care îl plătim toți şi unde ne îndreptăm astfel?”, întreabă Alexandru Nazare.

Ministrul susține că efectele instabilității sunt directe și resimțite de întreaga populație:

„Economic, instabilitatea, lipsa de garanții de încredere şi alimentarea permanentă a instabilității se traduc direct în costuri mai mari de finanțare, în volatilitate și în reducerea capacității de planificare.”

Și adaugă: „Şi plătim toți. La fel cum am plătit deficitul şi datoria publică în ultimii ani, pentru că am urmărit prea mult timp show-ul televizat pe diverse subiecte, în timp ce adevăratele priorități nu au ajuns pe agenda publică.”

Obiectivele urgente ale României

Alexandru Nazare afirmă că prioritățile strategice sunt clare: „Problemele urgente ale României sunt menținerea ratingului de țară, securizarea a cât se poate de mult din sumele rămase din PNRR, operaționalizarea SAFE, aderarea la OECD şi un plan serios de aderare la zona EURO.”

„Destinația finală nu este marginalizarea, izolarea dialogului în tabere offline sau online sau pierderea credibilității, ci stabilitate, încredere și un loc asigurat pentru România în nucleul economic și strategic al Europei. Aceasta este adevărata dezbatere despre România, care ne priveşte pe toți.”, a concluzionat ministrul.


Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
Avantaje.ro
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 16:00
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Politică 13:02
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Fanatik.ro
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Placa lui Michael Jackson de la București a fost recondiționată. Unde urmează să fie amplasată
Stiri Mondene 16:33
Placa lui Michael Jackson de la București a fost recondiționată. Unde urmează să fie amplasată
Actorul favorit să devină noul James Bond, în viziunea lui George Clooney: „Ar fi un Agent 007 grozav. Înalt, chipeș, fermecător și britanic”
Stiri Mondene 16:03
Actorul favorit să devină noul James Bond, în viziunea lui George Clooney: „Ar fi un Agent 007 grozav. Înalt, chipeș, fermecător și britanic”
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
ObservatorNews.ro
Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Mediafax.ro
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 16:00
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunțat că PSD vrea să crească pensiile, dacă Sorin Grindeanu va fi noul prim ministru: „Trebuie să se întâmple”. Exclusiv Interviurile Libertatea
Exclusiv Interviu
Politică 15:26
Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunțat că PSD vrea să crească pensiile, dacă Sorin Grindeanu va fi noul prim ministru: „Trebuie să se întâmple”. Exclusiv Interviurile Libertatea
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026
Fanatik.ro
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație