Instabilitatea politică amenință economia României

Alexandru Nazare avertizează că instabilitatea politică și socială poate avea efecte directe asupra economiei și a accesului la finanțare internațională. Asta în condițiile în care partidele politice din România poartă negocieri pentru a găsi o soluție pentru noul guvern.

Pe 23 iunie, consultările de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare s-au încheiat fără un premier desemnat, pe fondul lipsei unei majorități stabile în Parlament.

„Luptele din TV şi online nu rezolvă lipsurile, sănătatea sau dezrădăcinarea românilor. Ce pierdem real chiar în aceste zile. În două săptămâni, România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating, cu întâlniri deja planificate cu Fitch şi Moodys, în pregătirea următoarelor rapoarte de risc de țară, în care trebuie să convingem din nou – după ce cu greu am reuşit vara trecută – că nu merităm să ajungem în junk.”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.

Ministrul subliniază că România trebuie să își mențină credibilitatea în fața partenerilor internaționali și să evite o eventuală degradare la statutul de „junk”.

Nazare atrage atenția că miza nu este doar una financiară, ci și una de poziționare geopolitică. El avertizează și asupra riscului pierderii fondurilor europene și al deteriorării încrederii externe.

„Că România nu este o țară de periferie, ci, din contră, merită să rămână într-un loc onorabil în Europa şi într-un dialog strategic cu SUA şi cu alte mari economii ale lumii. Că România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, aşa cum risca în vara anului trecut şi că românii, în ciuda învrăjbirii alimentate azi din toate direcțiile, au nevoie ca de aer de aceşti bani şi de acest loc în lume.”, completează Alexandru Nazare.

Problemele României, enumerate de ministrul de Finanțe

Nazare vorbește despre mai multe vulnerabilități simultane, de la economie la sănătate și coeziune socială:

„Azi avem o serie de probleme grave: nesiguranța financiară şi ce ne aduce ziua de mâine – o notă de plată moştenitā din ultimii ani, pe care continuăm să o mai plătim o vreme; nesiguranța socială şi totala neîncredere unii în alții – unde suntem, cum ne privim în oglindă şi în ce ne mai regăsim? nesiguranța sanitară – cum ne îngrijim, cum are grijă sistemul de sănătatea noastră; vom ajunge să trăim cândva o viață lungă şi fără griji în România? dezrădăcinarea de țară şi de oamenii ei (pentru cei plecați) dar şi o dezrădăcinare de valori;”

Acesta critică și degradarea spațiului public și a dezbaterii online: „Mai ştim să distingem bine de rău, mai ştim să apreciem şi fapte concrete sau doar like-uri pe Facebook ori videouri pe TikTok?”

„Plătim toți”

„Nu avem doar o criză politică zilele acestea, ci un război offside din care adevărații pierzători nu sunt politicienii, ci românii. În timp ce dezbaterea alunecă pe o pantă sau pe alta, alimentată continuu în spațiul public, se întâmplă un fenomen extrem de grav și periculos: alimentarea lipsei de încredere unii în alții. Rezultă o societate întreagă slăbită, obosită, saturată. Care e costul real pe care îl plătim toți şi unde ne îndreptăm astfel?”, întreabă Alexandru Nazare.

Ministrul susține că efectele instabilității sunt directe și resimțite de întreaga populație:

„Economic, instabilitatea, lipsa de garanții de încredere şi alimentarea permanentă a instabilității se traduc direct în costuri mai mari de finanțare, în volatilitate și în reducerea capacității de planificare.”

Și adaugă: „Şi plătim toți. La fel cum am plătit deficitul şi datoria publică în ultimii ani, pentru că am urmărit prea mult timp show-ul televizat pe diverse subiecte, în timp ce adevăratele priorități nu au ajuns pe agenda publică.”

Obiectivele urgente ale României

Alexandru Nazare afirmă că prioritățile strategice sunt clare: „Problemele urgente ale României sunt menținerea ratingului de țară, securizarea a cât se poate de mult din sumele rămase din PNRR, operaționalizarea SAFE, aderarea la OECD şi un plan serios de aderare la zona EURO.”

„Destinația finală nu este marginalizarea, izolarea dialogului în tabere offline sau online sau pierderea credibilității, ci stabilitate, încredere și un loc asigurat pentru România în nucleul economic și strategic al Europei. Aceasta este adevărata dezbatere despre România, care ne priveşte pe toți.”, a concluzionat ministrul.





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