Rutte a evidențiat implicarea Europei în acțiunile militare împotriva Iranului, menționând că mii de zboruri au fost operate din baze europene pentru susținerea misiunilor.

„Înțeleg perfect dezamăgirea, dar, când luăm, de exemplu, Italia, 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea. Deci este ceva masiv”, a explicat el.

De asemenea, România a jucat un rol cheie, fiind nevoită să reducă traficul aerian comercial în București pentru a permite utilizarea aeroportului de către avioanele-cisternă.

WATCH “Italy—500 U.S. planes took off from U.S. bases in Italy to support Epic Fury... A country like Romania, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights... to use the airport for the tanker facility... All thanks to his leadership.” @SecGenNATO @NATO Secretary… pic.twitter.com/tRQFbBbB8t — Sofia Rousseau Dracopoulos (@SRDracopoulos) June 24, 2026

„O țară precum România – în capitala sa, București – a trebuit să reducă traficul aerian comercial, deoarece aeroportul era folosit pentru instalațiile destinate avioanelor-cisternă. Așadar, toate acestea se întâmplă”, a subliniat Mark Rutte.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump a reluat presiunile asupra aliaților NATO pentru creșterea contribuțiilor la apărarea colectivă. „Îl susțin complet în această privință când vine vorba de NATO”, a spus Rutte, adăugând că dezamăgirile exprimate sunt cazuri izolate.

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