România, în topul negativ al percepției corupției

Potrivit datelor din Eurobarometrul special 99.2, adunate și analizate de Contributors.ro, 82,1% dintre români spun că fenomenul corupției este fie „răspândit”, fie „foarte răspândit” în țară. Dintre aceștia, 25,6% consideră că este „foarte răspândit”. Analiza folosește date europene deja publicate, dar le interpretează comparativ, într-un mod care arată clar unde se află România față de alte state similare din UE.

Indicele sintetic, adică scorul care adună toate răspunsurile oamenilor într-un singur număr, ca să fie ușor de comparat între țări, folosit în analiză plasează România la 64,1 puncte, unul dintre cele mai ridicate scoruri din Uniunea Europeană. Mai prost stau doar Bulgaria și Grecia.

Hartă a Uniunii Europene care arată percepția corupției în 2024: țările din nord sunt colorate mai deschis, cu scoruri mari (mai puțină corupție), iar cele din est și sud sunt mai închise, cu scoruri mici; România are scor 46, sub media UE de 62.
România se află în topul negativ al Uniunii Europene în ceea ce privește percepția corupției. Foto: Transparency International Romania

Această percepție este susținută de datele publicate de Transparency International, care arată că România are un scor CPI de 46, sub media UE, și un nivel de dezvoltare economică (PIB/locuitor) de 78,5% din media europeană.

Cum arată restul Europei

Diferențele dintre țări sunt clare și constante.

Țările nordice se află la polul opus. În Finlanda, Danemarca și Suedia, majoritatea populației consideră că fenomenul corupției este rar sau foarte rar. Finlanda are un scor negativ de percepție (-72,2), Danemarca (-57,6), iar Suedia (-27,4), ceea ce indică un nivel scăzut al corupției percepute.

Europa de Vest se situează într-o zonă intermediară. Germania de Vest, Țările de Jos, Belgia, Austria și Franța au percepții moderate, cu o creștere a îngrijorării pe măsură ce scade nivelul de dezvoltare sau în zonele cu inegalități mai mari. Un exemplu clar este diferența dintre Germania de Vest și Germania de Est, unde percepția corupției este semnificativ mai mare în est.

În estul și sudul Europei, situația se înrăutățește. Italia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Spania, Portugalia și Grecia se află în zona de sus a clasamentului negativ. Grecia este pe ultimul loc, cu un scor de 95,3, ceea ce înseamnă că aproape toată populația consideră corupția extrem de răspândită.

Factorii care inflențează percepția populației

Analiza arată că percepția corupției nu ține doar de țară, ci și de experiența personală și de poziția socială. Oamenii nemulțumiți de viața lor, cei care se consideră dezavantajați social, vârstnicii din mediul rural și persoanele care au avut contact direct cu situații de corupție tind să creadă, în proporție mai mare, că fenomenul este generalizat. Această regularitate se regăsește și în România.

Un element-cheie al analizei este faptul că percepția publică se suprapune peste datele obiective. Țările unde oamenii spun că există multă corupție sunt, în general, aceleași unde indicatorii internaționali arată niveluri ridicate ale fenomenului. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar de „o impresie proastă”, ci de o percepție care reflectă, în mare măsură, realitatea socială.

România nu este percepută ca o țară cu probleme punctuale de corupție, ci ca una unde fenomenul este larg răspândit. Poziția noastră în clasamentul european este constant slabă, indiferent de indicatorul folosit. Iar această percepție, odată instalată, riscă să se transforme într-un cerc vicios: mai puțină încredere, mai multă resemnare și o toleranță mai mare față de abuzuri.

Harta infracționalității în București, explicată de Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei. Sectorul care ocupă primul loc - peste 11.500 de fapte penale în 2025

Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Știri România 11:16
Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Știri România 11:08
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Adevarul.ro
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna"
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!" Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră"
Stiri Mondene 11:10
Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră”
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni" până la apariția lui Lady Gaga
Stiri Mondene 11:02
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni” până la apariția lui Lady Gaga
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
ObservatorNews.ro
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: "Sunt liniștit, sunt împăcat". Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum"
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență"
GSP.ro
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax.ro
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…"
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
„O să mai omor o dată" Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor"
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite" s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O'Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă", s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 01 feb.
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
EXCLUSIV | „Lovitura" Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Pontul anului în imobiliare: cât costă "Castelul Gelsor" din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online