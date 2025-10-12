La întrebarea privind revenirea la serviciul militar obligatoriu, 43% dintre respondenți au spus că „ar fi o idee bună”, în timp ce 48% s-au opus. 9% nu au știut sau nu au vrut să răspundă.

Sondaj Avangarde – octombrie 2025

Analiza arată diferențe clare în funcție de educație: 46% dintre românii cu studii superioare sunt pentru și 46% împotrivă, în timp ce dintre cei cu mai puțin decât liceu, 66% resping această idee.

Un sondaj de opinie recent, al INSCOP Research, arata că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, dar numai pe bază de voluntariat.

Când vine vorba despre implicarea în conflictul din Republica Moldova, doar 28% dintre participanți cred că România ar trebui să trimită trupe, în timp ce 55% se opun unei intervenții militare directe.

Mai exact, 84% din românii fără liceu nu sunt de acord cu desfășurarea de trupe în Republica Moldova, procentul celor cu studii medii este de 54% și al celor cu studii superioare 52%.

În privința amenințărilor externe, doar 33% dintre români consideră mare sau foarte mare riscul unui atac rusesc asupra României. 58% cred că pericolul este mic sau foarte mic.

Doar 35% dintre cei intervievați cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO. Aproape jumătate (49%) spun că armata nu ar face față, iar 16% nu au avut un răspuns.

Sondajul Avangarde a fost efectuat pe un eșantion de 920 adulți, cu o marjă de eroare de ±3,4% și un nivel de încredere de 95%.