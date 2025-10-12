Jumătate din români nu cred ca armata ar rezista 48 de ore, în caz de atac, până la sosirea ajutorului NATO

Doar 35% dintre cei intervievați cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO.

Sondaj Avangarde – octombrie 2025

Aproape jumătate (49%) spun că armata nu ar face față, iar 16% nu au știut sau nu au răspuns.

Cei mai mulți care nu cred în capacitatea forțelor armate române sunt cei care nu au terminat liceul (60%). Jumătate dintre românii cu studii medii și 46% din cei cu studii superioare au aceeași părere.

În schimb, majoritatea românilor consideră că bugetul Apărării ar trebui crescut. Mai exact, 58% dintre respondenți susțin cererea NATO de majorare a cheltuielilor militare, în timp ce 30% se opun.

Susținerea e mai puternică în rândul celor cu studii superioare, 69% dintre aceștia spun că România ar trebui să investească mai mult în apărare, comparativ cu 51% dintre cei cu un nivel educațional mai scăzut.

În privința amenințărilor externe, doar 33% dintre români consideră mare sau foarte mare riscul unui atac rusesc asupra României. Însă 58% cred că pericolul este mic sau foarte mic.

De asemenea, 44% dintre români consideră că dronele fără pilot care intră în spațiul aerian al României ar trebui doborâte. 41% din respondenți spun că decizia ar trebui luată în funcție de situație, iar 10% spun că acestea nu ar trebui doborâte.

Încrederea în Guvern rămâne scăzută: doar 22% dintre cei chestionați cred că Executivul gestionează bine capitolul Apărării Naționale, în timp ce 58% spun că performanța este slabă.

Majoritatea românilor, 75%, spun că Ministerul Apărării Naționale ar trebui să fie condus un ofițer superior în retragere cu calități profesionale recunoscute. Doar 11% consideră că acest rol poate fi ocupat de un civil.

Sondajul Avangarde a fost realizat telefonic (metoda CATI) pe un eșantion de 920 de persoane adulte, reprezentativ la nivel național, cu o marjă de eroare de ±3,4%.