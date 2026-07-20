Cardurile nu mai funcționează când internetul este oprit

În ultimele luni, autoritățile ruse au întrerupt frecvent internetul mobil în regiuni întregi, susținând că măsura este necesară pentru protecția împotriva atacurilor ucrainene cu drone. Oprirea rețelelor afectează însă aplicațiile bancare și terminalele de plată. Oamenii nu mai pot folosi cardurile în magazine și caută bancomate care mai au bancnote.

O femeie din Moscova a explicat pentru BBC că numerarul îi oferă siguranța că va putea cumpăra produse de bază chiar și în cazul unei situații de urgență. Fenomenul nu este nou. Retragerile au crescut și după ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială, în septembrie 2022, dar și în timpul revoltei mercenarilor Wagner, din iunie 2023.

550 de miliarde de ruble retrase într-o singură lună

Numai în luna mai, rușii au scos aproximativ 550 de miliarde de ruble din conturile bancare. Aproape 200 de miliarde proveneau din depozite la termen. Banii au fost retrași chiar dacă băncile oferă dobânzi mari. Un depozit de 100.000 de ruble deschis pentru un an la Sberbank, cea mai mare bancă din țară, aduce o dobândă de aproximativ 10%.

Cu toate acestea, tot mai mulți oameni aleg să renunțe la câștigul oferit de bancă și să păstreze bancnotele acasă. Este o revenire la vechiul obicei sovietic al economiilor ținute „sub saltea”, alimentat acum de război, inflație și nesiguranță.

Magazinele cer plata în numerar pentru a ascunde încasările

Nu doar populația preferă banii gheață. Farmacii, restaurante, saloane de înfrumusețare și mici magazine îi îndeamnă tot mai des pe clienți să plătească în numerar. De la începutul anului, Kremlinul a majorat TVA de la 20% la 22% și a redus pragul de la care firmele mici trebuie să plătească această taxă.

Pentru afacerile deja afectate de vânzări slabe și costuri în creștere, noile obligații au venit într-un moment dificil. Plata cash le permite unor comercianți să nu treacă toate vânzările prin casa de marcat și să declare venituri mai mici.

O femeie care conduce un magazin de haine într-o piață din Pskov a povestit pentru sursa citată că tarabele se închid una după alta, deoarece activitatea nu mai este profitabilă. Cei care au rămas le cer clienților bani cash, astfel încât o parte mai mică din încasări să apară oficial. Un sondaj al asociației Opora Russia arată că aproximativ 6% dintre antreprenori au început să folosească „scheme gri” pentru a face față poverii fiscale.

Salariile „în plic” reapar în economia Rusiei

Taras Skvortsov, directorul financiar al Sberbank, a avertizat că există semne serioase că unele firme au revenit la plata salariilor „în plic”. Banii retrași din bănci nu se mai întorc în sistem prin depuneri sau prin colectarea încasărilor comercianților, ci rămân în mâinile populației. Pentru angajatori, plata salariilor cash poate reduce taxele declarate. Pentru bugetul statului, înseamnă însă venituri mai mici.

Kremlinul ajunge astfel într-o situație contradictorie. Pe de o parte, majorează taxele pentru a strânge mai mulți bani. Pe de altă parte, oprirea internetului și presiunea fiscală împing firmele și populația spre numerar și economia subterană.

Economia Rusiei ar putea crește cu doar 0,4%

Revenirea masivă la numerar vine în momentul în care economia de război a Rusiei încetinește. Ministerul rus al Economiei a redus prognoza de creștere pentru 2026 la doar 0,4%. Dacă estimarea se confirmă, Rusia va avea cea mai slabă creștere economică de după 2022.

Sectorul petrolului și gazelor, care furnizează aproximativ un sfert din veniturile statului, a fost ajutat de creșterea recentă a prețurilor. Restul economiei dă însă semne clare de slăbiciune. Pentru firme, banii gheață pot deveni o metodă de supraviețuire. Pentru oamenii obișnuiți, reprezintă o rezervă pentru momentul în care cardurile nu mai funcționează.

Pentru Vladimir Putin, însă, miliardele retrase din bănci înseamnă o economie mai greu de controlat, taxe mai dificil de colectat și o presiune suplimentară asupra bugetului din care este finanțat războiul din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Unica.ro
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
GSP.RO
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
GSP.RO
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 11:18
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Cum a ratat România șansa de a fabrica Patriot în țară: „Nu ne vom aduce aminte numele lor”
Adevarul.ro
Cum a ratat România șansa de a fabrica Patriot în țară: „Nu ne vom aduce aminte numele lor”
Mihai Pintilii, prezentat oficial! Fostul antrenor al FCSB începe o nouă etapă în carieră
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, prezentat oficial! Fostul antrenor al FCSB începe o nouă etapă în carieră
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Artistul din România care merge la concerte cu elicopterul: „Nu este despre lux, ci despre eficiență”
Stiri Mondene 12:51
Artistul din România care merge la concerte cu elicopterul: „Nu este despre lux, ci despre eficiență”
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Stiri Mondene 12:25
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
ObservatorNews.ro
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax.ro
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Redactia.ro
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Politică 11:18
Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cum a reacționat iubita lui Lamine Yamal după ce Spania a câștigat Cupa Mondială 2026: ”Dragostea mea”
Fanatik.ro
Cum a reacționat iubita lui Lamine Yamal după ce Spania a câștigat Cupa Mondială 2026: ”Dragostea mea”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului