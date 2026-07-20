Cardurile nu mai funcționează când internetul este oprit

În ultimele luni, autoritățile ruse au întrerupt frecvent internetul mobil în regiuni întregi, susținând că măsura este necesară pentru protecția împotriva atacurilor ucrainene cu drone. Oprirea rețelelor afectează însă aplicațiile bancare și terminalele de plată. Oamenii nu mai pot folosi cardurile în magazine și caută bancomate care mai au bancnote.

O femeie din Moscova a explicat pentru BBC că numerarul îi oferă siguranța că va putea cumpăra produse de bază chiar și în cazul unei situații de urgență. Fenomenul nu este nou. Retragerile au crescut și după ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială, în septembrie 2022, dar și în timpul revoltei mercenarilor Wagner, din iunie 2023.

550 de miliarde de ruble retrase într-o singură lună

Numai în luna mai, rușii au scos aproximativ 550 de miliarde de ruble din conturile bancare. Aproape 200 de miliarde proveneau din depozite la termen. Banii au fost retrași chiar dacă băncile oferă dobânzi mari. Un depozit de 100.000 de ruble deschis pentru un an la Sberbank, cea mai mare bancă din țară, aduce o dobândă de aproximativ 10%.

Cu toate acestea, tot mai mulți oameni aleg să renunțe la câștigul oferit de bancă și să păstreze bancnotele acasă. Este o revenire la vechiul obicei sovietic al economiilor ținute „sub saltea”, alimentat acum de război, inflație și nesiguranță.

Magazinele cer plata în numerar pentru a ascunde încasările

Nu doar populația preferă banii gheață. Farmacii, restaurante, saloane de înfrumusețare și mici magazine îi îndeamnă tot mai des pe clienți să plătească în numerar. De la începutul anului, Kremlinul a majorat TVA de la 20% la 22% și a redus pragul de la care firmele mici trebuie să plătească această taxă.

Pentru afacerile deja afectate de vânzări slabe și costuri în creștere, noile obligații au venit într-un moment dificil. Plata cash le permite unor comercianți să nu treacă toate vânzările prin casa de marcat și să declare venituri mai mici.

O femeie care conduce un magazin de haine într-o piață din Pskov a povestit pentru sursa citată că tarabele se închid una după alta, deoarece activitatea nu mai este profitabilă. Cei care au rămas le cer clienților bani cash, astfel încât o parte mai mică din încasări să apară oficial. Un sondaj al asociației Opora Russia arată că aproximativ 6% dintre antreprenori au început să folosească „scheme gri” pentru a face față poverii fiscale.

Salariile „în plic” reapar în economia Rusiei

Taras Skvortsov, directorul financiar al Sberbank, a avertizat că există semne serioase că unele firme au revenit la plata salariilor „în plic”. Banii retrași din bănci nu se mai întorc în sistem prin depuneri sau prin colectarea încasărilor comercianților, ci rămân în mâinile populației. Pentru angajatori, plata salariilor cash poate reduce taxele declarate. Pentru bugetul statului, înseamnă însă venituri mai mici.

Kremlinul ajunge astfel într-o situație contradictorie. Pe de o parte, majorează taxele pentru a strânge mai mulți bani. Pe de altă parte, oprirea internetului și presiunea fiscală împing firmele și populația spre numerar și economia subterană.

Economia Rusiei ar putea crește cu doar 0,4%

Revenirea masivă la numerar vine în momentul în care economia de război a Rusiei încetinește. Ministerul rus al Economiei a redus prognoza de creștere pentru 2026 la doar 0,4%. Dacă estimarea se confirmă, Rusia va avea cea mai slabă creștere economică de după 2022.

Sectorul petrolului și gazelor, care furnizează aproximativ un sfert din veniturile statului, a fost ajutat de creșterea recentă a prețurilor. Restul economiei dă însă semne clare de slăbiciune. Pentru firme, banii gheață pot deveni o metodă de supraviețuire. Pentru oamenii obișnuiți, reprezintă o rezervă pentru momentul în care cardurile nu mai funcționează.

Pentru Vladimir Putin, însă, miliardele retrase din bănci înseamnă o economie mai greu de controlat, taxe mai dificil de colectat și o presiune suplimentară asupra bugetului din care este finanțat războiul din Ucraina.

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