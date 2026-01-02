Românii se tem cel mai mult de inflație în 2026

Principala sursă de îngrijorare a românilor pentru 2026 rămâne economia, reiese din sondajul național realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în luna decembrie. Inflația și costurile vieții continuă să genereze anxietate pentru o majoritate covârșitoare a populației.

Potrivit cercetării, peste 70% dintre români sunt „foarte” sau „extrem de” îngrijorați de creșterea în continuare a prețurilor și de posibilitatea de a-și acoperi cheltuielile zilnice.

Unul din trei români se așteaptă la un an „mult mai rău” în 2026 decât în 2025 și trei sferturi dintre cetățeni nu au încredere în măsurile Guvernului

Incertitudinea economică depășește cu mult toate celelalte aspecte analizate. Situația politică – atât internă, cât și internațională – se situează pe locul al doilea în topul îngrijorărilor, în timp ce starea de sănătate, personală sau a familiei, provoacă ceva mai puțină, dar totuși semnificativă anxietate. Stabilitatea locului de muncă, în schimb, reprezintă o teamă prioritară pentru mai puțini români, arată studiul.

Diferența dintre percepția asupra viitorului personal și cea asupra viitorului țării

La nivel personal, aproape patru din zece români anticipează că anul 2026 va fi mai bun pentru ei, însă la nivel național „domină pesimismul și neîncrederea în capacitatea statului de a livra rezultate”.

În timp ce 39% dintre respondenți se așteaptă ca 2026 să fie un an mai bun pentru ei în mod individual, viziunea asupra României este mult mai pesimistă: doar 27% cred că anul viitor va fi mai bun pentru țară. În schimb, 44% dintre cei chestionați consideră că 2026 va fi un an mai prost pentru România, iar o treime dintre aceștia se așteaptă la un an „mult mai prost”.

Această diferență sugerează că mulți români au încredere în propriile strategii de adaptare și supraviețuire, dar manifestă o profundă neîncredere în funcționarea și performanța statului.

De asemenea, cea mai importantă nevoie a românilor pentru anul 2026 o reprezintă sănătatea, urmată de stabilitatea financiară.

Unul din trei români se așteaptă la un an „mult mai rău” în 2026 decât în 2025 și trei sferturi dintre cetățeni nu au încredere în măsurile Guvernului

Așteptările oamenilor de la stat

Întrebați în mod concret care sunt principalele așteptări de la stat pentru 2026, un sfert dintre respondenți au indicat reducerea prețurilor drept cea mai importantă prioritate guvernamentală. Urmează lupta împotriva corupției (23%) și creșterea salariilor (18%).

Unul din trei români se așteaptă la un an „mult mai rău” în 2026 decât în 2025 și trei sferturi dintre cetățeni nu au încredere în măsurile Guvernului

Încrederea românilor în măsurile Guvernului

Cel mai grav deficit de încredere se observă în modul în care guvernul gestionează economia. Doar 24% dintre români cred că statul va fi capabil, în următorii doi ani, să reducă deficitul bugetar. În schimb, trei sferturi dintre respondenți declară că au puțină sau deloc încredere în această capacitate.

Unul din trei români se așteaptă la un an „mult mai rău” în 2026 decât în 2025 și trei sferturi dintre cetățeni nu au încredere în măsurile Guvernului

TOP 10 proiecții, așteptări și speranțe ale românilor de la anul 2026

IRES a realizat și un top 10 privind proiecțiile, așteptările și speranțele românilor de la anul 2026:

1. Stabilitate personală înainte de orice: românii nu intră în 2026 cu așteptări de progres accelerat, ci cu speranța că lucrurile vor fi măcar puțin mai bune sau vor rămâne stabile la nivel personal.

2. Economia rămâne principala sursă de anxietate: inflația și costurile vieții continuă să domine agenda emoțională a populației la începutul noului an.

3. Sănătatea și stabilitatea financiară – nevoile de bază pentru 2026: atât sănătatea personală, cât și stabilitatea financiară sunt percepute ca priorități absolute.

4. Dorință explicită de reducere a conflictelor sociale și politice: aproape unul din cinci români indică drept principală nevoie pentru 2026 mai puțin conflict și mai multă coeziune socială.

5. Pesimism persistent față de evoluția României: la nivel colectiv, așteptările rămân negative: aproape jumătate dintre români cred că 2026 va fi un an mai rău pentru țară.

6. Reducerea prețurilor, principala cerință adresată statului: controlul costului vieții este cea mai clară și urgentă așteptare de la autorități.

7. Combaterea corupției, o temă constantă de așteptare publică: românii continuă să plaseze corectitudinea și integritatea statului printre prioritățile majore.

8. Sănătatea, educația, siguranța și apărarea țării – priorități-cheie pentru guvernanți: după economie și integritate, românii le cer guvernanților să prioritizeze investițiile în sănătate, măsuri pentru îmbunătățirea educației, dar și pentru creșterea siguranței și apărării țării. 

9. Neîncredere profundă în capacitatea Guvernului de a gestiona deficitul bugetar: așteptările sunt ridicate, dar încrederea că acestea vor fi îndeplinite rămâne extrem de scăzută.

10. Războiul din Ucraina, perceput ca un risc de durată: majoritatea românilor nu anticipează o soluție rapidă și se tem de prelungirea conflictului sau extinderea acestuia în Europa.

Sondajul IRES a fost realizat în perioada 4–17 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.012 respondenți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”
Știri România 17:23
Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”
Fermierii se pregătesc de un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan
Știri România 16:30
Fermierii se pregătesc de un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan
Parteneri
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
Adevarul.ro
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
Drama trăită de Valentin Țicu, noul jucător al lui Dinamo! A fost distrus de sistemul medical din România
Fanatik.ro
Drama trăită de Valentin Țicu, noul jucător al lui Dinamo! A fost distrus de sistemul medical din România
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Stiri Mondene 17:05
Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 16:45
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
ObservatorNews.ro
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax.ro
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

De ce Emilia Șercan refuză să investigheze doctoratul lui Nicușor Dan
Politică 17:29
De ce Emilia Șercan refuză să investigheze doctoratul lui Nicușor Dan
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026