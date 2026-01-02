Românii se tem cel mai mult de inflație în 2026

Principala sursă de îngrijorare a românilor pentru 2026 rămâne economia, reiese din sondajul național realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în luna decembrie. Inflația și costurile vieții continuă să genereze anxietate pentru o majoritate covârșitoare a populației.

Potrivit cercetării, peste 70% dintre români sunt „foarte” sau „extrem de” îngrijorați de creșterea în continuare a prețurilor și de posibilitatea de a-și acoperi cheltuielile zilnice.

Incertitudinea economică depășește cu mult toate celelalte aspecte analizate. Situația politică – atât internă, cât și internațională – se situează pe locul al doilea în topul îngrijorărilor, în timp ce starea de sănătate, personală sau a familiei, provoacă ceva mai puțină, dar totuși semnificativă anxietate. Stabilitatea locului de muncă, în schimb, reprezintă o teamă prioritară pentru mai puțini români, arată studiul.

Diferența dintre percepția asupra viitorului personal și cea asupra viitorului țării

La nivel personal, aproape patru din zece români anticipează că anul 2026 va fi mai bun pentru ei, însă la nivel național „domină pesimismul și neîncrederea în capacitatea statului de a livra rezultate”.

În timp ce 39% dintre respondenți se așteaptă ca 2026 să fie un an mai bun pentru ei în mod individual, viziunea asupra României este mult mai pesimistă: doar 27% cred că anul viitor va fi mai bun pentru țară. În schimb, 44% dintre cei chestionați consideră că 2026 va fi un an mai prost pentru România, iar o treime dintre aceștia se așteaptă la un an „mult mai prost”.



Această diferență sugerează că mulți români au încredere în propriile strategii de adaptare și supraviețuire, dar manifestă o profundă neîncredere în funcționarea și performanța statului.

De asemenea, cea mai importantă nevoie a românilor pentru anul 2026 o reprezintă sănătatea, urmată de stabilitatea financiară.

Așteptările oamenilor de la stat

Întrebați în mod concret care sunt principalele așteptări de la stat pentru 2026, un sfert dintre respondenți au indicat reducerea prețurilor drept cea mai importantă prioritate guvernamentală. Urmează lupta împotriva corupției (23%) și creșterea salariilor (18%).

Încrederea românilor în măsurile Guvernului

Cel mai grav deficit de încredere se observă în modul în care guvernul gestionează economia. Doar 24% dintre români cred că statul va fi capabil, în următorii doi ani, să reducă deficitul bugetar. În schimb, trei sferturi dintre respondenți declară că au puțină sau deloc încredere în această capacitate.

TOP 10 proiecții, așteptări și speranțe ale românilor de la anul 2026

IRES a realizat și un top 10 privind proiecțiile, așteptările și speranțele românilor de la anul 2026:

1. Stabilitate personală înainte de orice: românii nu intră în 2026 cu așteptări de progres accelerat, ci cu speranța că lucrurile vor fi măcar puțin mai bune sau vor rămâne stabile la nivel personal.

2. Economia rămâne principala sursă de anxietate: inflația și costurile vieții continuă să domine agenda emoțională a populației la începutul noului an.

3. Sănătatea și stabilitatea financiară – nevoile de bază pentru 2026: atât sănătatea personală, cât și stabilitatea financiară sunt percepute ca priorități absolute.

4. Dorință explicită de reducere a conflictelor sociale și politice: aproape unul din cinci români indică drept principală nevoie pentru 2026 mai puțin conflict și mai multă coeziune socială.

5. Pesimism persistent față de evoluția României: la nivel colectiv, așteptările rămân negative: aproape jumătate dintre români cred că 2026 va fi un an mai rău pentru țară.

6. Reducerea prețurilor, principala cerință adresată statului: controlul costului vieții este cea mai clară și urgentă așteptare de la autorități.

7. Combaterea corupției, o temă constantă de așteptare publică: românii continuă să plaseze corectitudinea și integritatea statului printre prioritățile majore.

8. Sănătatea, educația, siguranța și apărarea țării – priorități-cheie pentru guvernanți: după economie și integritate, românii le cer guvernanților să prioritizeze investițiile în sănătate, măsuri pentru îmbunătățirea educației, dar și pentru creșterea siguranței și apărării țării.

9. Neîncredere profundă în capacitatea Guvernului de a gestiona deficitul bugetar: așteptările sunt ridicate, dar încrederea că acestea vor fi îndeplinite rămâne extrem de scăzută.

10. Războiul din Ucraina, perceput ca un risc de durată: majoritatea românilor nu anticipează o soluție rapidă și se tem de prelungirea conflictului sau extinderea acestuia în Europa.

Sondajul IRES a fost realizat în perioada 4–17 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.012 respondenți.