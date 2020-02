De Cristian Anton,

Andreea Archip, corespondentul Libertatea în Italia, a vorbit cu Mariana Giusan, stabilită de 13 ani în Milano. Românca are un magazin chiar lângă stadionul San Siro și spune că agitația stârnită de coronavirus i-au crescut, de fapt, afacerile.

”Nu am simțit niciun fel de schimbare, pentru mine e OK, lumea se aprovizionează, au crescut vânzările. Eu nu mă protejez, nu am de ce se să mă protejez, e un virus ca orice altă răceală, de ce să dramatizez?”, a spus Mariana, foarte relaxată, la Adriana Nedelea LA FIX.

Mariana: ”Oamenii cumpără aceleași lucruri, poate două în beri în plus, că sunt relaxați acasă”

”Lumea s-a speriat de ce i s-a spus, nu spun să nu ne spălăm pe mâini de 10 ori pe zi, să nu mergem în locuri aglomerate, dar nici să mergem cu măștile pe stradă, nu ajută la nimic. Gripa a omorât atâția oameni, nu știu câți a omorât coronavirusul”, a completat românca.

Ea susține că ”40% din oameni iau în râs situația, li se pare o glumă proastă ce se întâmplă”, dar recunoaște: ”Nu am mai trecut niciodată printr-o situație de criză ca asta”.

”Mie nu mi se pare atât de periculos pe cât spun. Nu m-am gândit nicio clipă să-mi închid magazinul. Să știți că nu sunt zombi pe stradă, nu sunt oameni căzuți pe stradă”, a declarat Mariana.

Românca spune că oamenii ”cumpără absolut aceleași lucruri, poate își iau două beri în plus, sunt mai relaxați că stau acasă” și precizează că nu a avut probleme cu aprovizionarea magazinului.

Totuși, corespondentul Libertatea a constatat că nu mai sunt la fel de mulți turiști ca altă dată, iar comercianții din centrul orașului Milano spun că le-au scăzut afacerile.

”Nu sunt la fel de mulți turiști ca în alți ani, dar centrul tot este plin, însă nu prea mai au unde să meargă, muzeele sunt închise. Comercianții din centru spun că l-au scăzut vânzările, hotelierii spun că rezervările au scăzut cu 50%”, a transmis Andreea Archip la Adriana Nedelea LA FIX.

Potrivit jurnalistei Libertatea, există și în Milano ”o problemă cu măștile, oamenii sunt disperați, farmaciștii spun că nu mai au de 3 săptămâni”.

Cu toate acestea, ”nu sunt atât de mulți oameni pe stradă purtând măști, în schimb se folosesc mai mult substanțele dezinfectante, oamenii sunt mult mai precauți”.

Cătălina: ”Îmi sunt afectate afacerile”

La fel de optimistă este și Cătălina, care are un restaurant și un magazin în orașul Lodi.

”Lucrurile s-au stabilizat, decesele au fost la persoane în vârstă, care aveau deja boli grave. Două persoane au decedat și aici. Dar eu sunt o fire pozitivă, am încercat să ne conformăm regulilor”, a spus Cătălina la Adriana Nedelea LA FIX.

”Am avut sâmbătă un eveniment la care trebuiau să vină 100 de persoane, au venit doar jumătate din cauza fricei. Autoritățile au liniștit lumea”, a spus românca.

”Îmi sunt afectate afacerile, vin mai puține persoane, lumea este un pic îngrijorată, sunt persoane care își fac autocarantină, se izolează singure în casă”, a precizat Cătălina.

E însă optimistă: ”Este doar o etapă, sunt decizii care nu depind de noi, toate merg înainte”.

