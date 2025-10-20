Aplicația Sora de la OpenAI a fost descărcată de peste un milion de ori în mai puțin de 5 zile, depășind ritmul ChatGPT. Experții sunt îngrijorați de potențialul de răspândire a știrilor false.

Danemarca introduce o lege care permite oamenilor să-și protejeze imaginea față de AI. Experții recomandă măsuri similare și în alte țări pentru a preveni abuzurile.

Peste ChatGPT

Aplicația text-to-video Sora, lansată recent de OpenAI, a fost descărcată de peste un milion de ori în mai puțin de 5 zile, depășind rapid popularitatea ChatGPT la lansare. Experții avertizează asupra riscurilor pe care această tehnologie le prezintă pentru societate.

Sora generează videoclipuri realiste de 10 secunde pe baza unor simple comenzi text. Aplicația permite utilizatorilor să creeze și să distribuie cu ușurință conținut video pe rețelele sociale.

Lumea „post-adevăr”

Dan Sodergren, expert în inteligență artificială, avertizează că această tehnologie facilitează răspândirea știrilor false și ne propulsează într-o „lume post-adevăr” pentru care nu suntem pregătiți.

„Ar trebui să fim foarte îngrijorați. Zeci de milioane de oameni vor avea capacitatea de a crea minciuni video în masă”, a declarat Sodergren.

Expertul subliniază că tehnologia poate fi folosită pentru a clona vocea și imaginea oricui, nu doar a celebrităților.

„Trebuie să facem asta în cât mai multe țări”

Acest lucru deschide calea către fraude cibernetice și alte forme de înșelăciune.

Sodergren sugerează că cetățenii ar trebui să-și poată proteja imaginea prin drepturi de autor. El menționează că Danemarca introduce o lege în acest sens.

Trebuie să facem asta în cât mai multe țări. Va exista o erodare a încrederii online. Avem nevoie de noi legi.

Dan Sodergren are peste 20 de ani de experiență în tehnologie și inovație. Este specializat în viitorul muncii, tehnologie, marketing digital și inteligență artificială. Prezent la TV, radio și podcasturi, expertul danez a lucrat cu peste 100 de branduri, companii, universități și organizații în inovație și schimbare.

Legislația daneză

Jakob Engel-Schmidt, ministrul Culturii din Danemarca, a declarat că noua lege va transmite un mesaj clar că „toată lumea are dreptul la propriul corp, propria voce și propriile trăsături faciale”.

Legea va permite cetățenilor să ceară platformelor online să elimine deepfake-urile distribuite fără consimțământ. De asemenea, va acoperi „imitații digitale realiste” ale performanțelor artiștilor. Încălcarea legii ar putea duce la compensații pentru persoanele afectate.

Guvernul de la Copenhaga a precizat că noile reguli nu vor afecta parodiile și satira, care vor rămâne permise.

